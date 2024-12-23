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Bolo e salgadinho

César Tralli ganha festa surpresa de aniversário na redação da TV Globo

O jornalista comemorou seu aniversário de 54 anos em uma festa organizada por seus colegas de trabalho da TV Globo.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 16:06

César Tralli
César Tralli comemorou seu aniversário de 54 anos Crédito: Reprodução @Césartralli
O jornalista César Tralli comemorou seu aniversário de 54 anos nesta segunda-feira, 23, em uma festa organizada por seus colegas de trabalho da TV Globo. Ele, que apresenta o Jornal Hoje na emissora, compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram onde agradece a lembrança dos amigos.
"Eu quero agradecer de coração o carinho de vocês, o bolo, os salgadinhos e, acima de tudo, o calor humano que ao meu ver é o mais importante. Não é fácil fazer aniversário nessa época do ano, mas o fato de ter vocês aqui comigo me deixa extremamente feliz. Muito obrigado de coração, amo demais trabalhar com vocês e agradeço Papai do Céu por estar aqui com vocês hoje", afirmou o apresentador.
O vídeo, que mostra Tralli com um bolo de chocolate nas mãos, foi gravado na redação da TV Globo, em São Paulo. Na postagem, o jornalista voltou a agradecer seus colegas. "Como não amar esta equipe?", escreveu. "Meu niver fica ainda mais especial na companhia de vocês".
No último sábado, 21, o apresentador participou do programa Altas Horas com sua mulher, a também apresentadora Ticiane Pinheiro. O casal viralizou na internet ao fazer um dueto da música Meu Erro, hit dos Paralamas do Sucesso, durante a atração.
Ao ser entrevista por Serginho Groisman, Ticiane revelou o passado musical de ambos. "O César já teve banda de rock e eu já fui cantora quando era criança, cantava em vários programas infantis." Helô Pinheiro, empresária, apresentadora e mãe de Ticiane, também esteve presente no programa.

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