No 'MasterChef', Mitiko é a 3ª eliminada após servir peixe com geleia de morango

A dentista Mitiko, eliminada no MasterChef Crédito: Renato Pizzutto/10.mai.2022/Band

Mitiko foi a terceira eliminada do MasterChef Brasil no programa exibido nesta terça-feira, 31. A dentista resolveu fazer um peixe com geleia de morango e a mistura inusitada não caiu no gosto dos jurados.

Érick Jacquin tentou alertá-la de que a combinação seria arriscada, mas ela insistiu. Ao provar a receita, o chef acabou dando uma bronca: "já comi coisa ruim na minha vida, mas isso aqui está na lista de coisas de outro planeta. O cara que vai gostar disso aqui ainda não nasceu."

Henrique Fogaça definiu o prato como um "show de horrores". Helena Rizzo também não curtiu a refeição.