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Reality Show

No 'MasterChef', Mitiko é a 3ª eliminada após servir peixe com geleia de morango

"Isso aqui está na lista de coisas de outro planeta", disse o jurado Érick Jacquin
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 11:07

A dentista Mitiko, eliminada no MasterChef
A dentista Mitiko, eliminada no MasterChef Crédito: Renato Pizzutto/10.mai.2022/Band
Mitiko foi a terceira eliminada do MasterChef Brasil no programa exibido nesta terça-feira, 31. A dentista resolveu fazer um peixe com geleia de morango e a mistura inusitada não caiu no gosto dos jurados.
Érick Jacquin tentou alertá-la de que a combinação seria arriscada, mas ela insistiu. Ao provar a receita, o chef acabou dando uma bronca: "já comi coisa ruim na minha vida, mas isso aqui está na lista de coisas de outro planeta. O cara que vai gostar disso aqui ainda não nasceu."
Henrique Fogaça definiu o prato como um "show de horrores". Helena Rizzo também não curtiu a refeição.
Na primeira prova, Mitiko já havia se dado mal por conta do agridoce. Ela apresentou um filé mignon com calda de chocolate e os chefs julgaram parecer uma ganache. A eliminada lamentou ter saído do reality show sem ter mostrado o seu melhor.

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