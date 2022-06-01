Liam Payne revela briga nos bastidores do One Direction e diz que não gosta de Zayn

O cantor Liam Payne Crédito: Reuters/Folhapress

O cantor Liam Payne, 28, comentou em entrevista sobre sua carreira solo e, ao comparar seu trabalho com os outros ex-integrantes da One Direction --Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson--, relembrou uma briga que teve nos bastidores da banda.

"Houve uma discussão nos bastidores e um membro, em particular, me jogou na parede. Então eu disse a ele: 'Se você não tirar essas mãos de mim, há uma grande probabilidade de você nunca mais usá-las'", disse, sem citar qual dos membros teria participado da briga.

Além disso, durante a conversa com Logan Paul, para o podcast Impaulsive, o artista ainda alfinetou Zayn Malik, 29, ao comentar sobre uma briga que o cantor de "Pillowtalk" teve com o irmão do apresentador, Jake Paul. Na época, Gigi Hadid, ex-namorda do artista, comentou o ocorrido nas redes sociais e chamou o cantor de "um rei respeitoso".

"Ela tuitou algo sobre conseguir um homem respeitoso ou algo assim. Esse tuíte não envelheceu muito bem", disse Liam ao relembrar o fato. Ele faz referência ao término conturbado da relação dos dois, marcado por um suposto empurrão que o cantor teria dado em Yolanda Hadid, mãe da modelo.

"Há muitas razões pelas quais eu não gosto de Zayn e há muitas razões pelas quais eu sempre estarei do lado dele", continuou Liam. "Meus pais me apoiam demais a ponto de às vezes ser irritante. Zayn teve uma criação diferente nesse sentido."