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Acidente doméstico

No hospital, Fafá de Belém tranquiliza fãs após acidente doméstico, veja o vídeo

Após sofrer um acidente doméstico e aparecer no hospital, Fafá de Belém usou suas redes sociais para tranquilizar os seus fãs
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 15:46

No hospital, Fafá de Belém tranquiliza fãs após acidente doméstico
No hospital, Fafá de Belém tranquiliza fãs após acidente doméstico Crédito: Reprodução / Instagram / @fafadbelem
Fafá de Belém usou suas redes sociais na última quinta-feira, 27, para tranquilizar os seus fãs após aparecer no hospital, por conta de um acidente doméstico.
Por meio de um vídeo publicado em seu Instagram, a cantora de 67 anos agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho e disse que estava se recuperando para voltar para à sua rotina. Confira o vídeo.
"Amores, passando aqui pra agradecer pelo carinho comigo! Sigo obediente e vou dando notícias. Estou aqui me cuidando, fazendo todos os meus exames, para ver quando posso voltar as minhas atividades em pleno. A vida da gente... eu vou caminhar para frente. E a gente tem que caminhar com saúde, respeitando o nosso tempo, respeitando o tempo do nosso corpo", disse ela.
Na última quarta-feira, 26, Fafá já tinha usado suas redes para explicar por que ela tinha ido para o hospital. "Eu levei um 'tropicão' no domingo. Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos e desse 'tropicão' eu tive uma lesão no joelho. Eu estou super chateada, tinha uma programação intensa com pessoas que eu amo, mas não vou poder cumprir", contou.

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