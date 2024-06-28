No hospital, Fafá de Belém tranquiliza fãs após acidente doméstico, veja o vídeo

No hospital, Fafá de Belém tranquiliza fãs após acidente doméstico Crédito: Reprodução / Instagram / @fafadbelem

Fafá de Belém usou suas redes sociais na última quinta-feira, 27, para tranquilizar os seus fãs após aparecer no hospital, por conta de um acidente doméstico.

Por meio de um vídeo publicado em seu Instagram, a cantora de 67 anos agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho e disse que estava se recuperando para voltar para à sua rotina. Confira o vídeo.

"Amores, passando aqui pra agradecer pelo carinho comigo! Sigo obediente e vou dando notícias. Estou aqui me cuidando, fazendo todos os meus exames, para ver quando posso voltar as minhas atividades em pleno. A vida da gente... eu vou caminhar para frente. E a gente tem que caminhar com saúde, respeitando o nosso tempo, respeitando o tempo do nosso corpo", disse ela.