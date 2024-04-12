Nizam estreia em site de conteúdo adulto: 'Agora vocês podem ver tudinho'

O novo peladão das plataformas de conteúdo adulto é o ex-BBB Nizam Crédito: Gui Guerrero/Instagram

Se nos primórdios do Big Brother Brasil uma das paradas obrigatórias dos eliminados era na capa de revistas como Playboy e G, hoje é de praxe entre ex-BBBs abrir conta no Onlyfans, Privacy e plataformas similares.

O novo peladão das plataformas de conteúdo adulto é Nizam. O comerciante anunciou nesta quinta-feira (11) que seus fãs agora poderão "ver tudinho".

Os fãs foram à loucura com a novidade anunciada por Nizam. Segundo ele, a plataforma terá conteúdo novo todos os dias. Para anunciar a novidade, ele postou em seu Instagram uma foto de camisa branca se molhando com uma mangueira.