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Nizam estreia em site de conteúdo adulto: 'Agora vocês podem ver tudinho'

Para anunciar a novidade, o ex-BBB postou em seu Instagram uma foto de camisa branca se molhando com uma mangueira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 09:13

Nizam estreia em site de conteúdo adulto: 'Agora vocês podem ver tudinho'
O novo peladão das plataformas de conteúdo adulto é o ex-BBB Nizam Crédito: Gui Guerrero/Instagram
Se nos primórdios do Big Brother Brasil uma das paradas obrigatórias dos eliminados era na capa de revistas como Playboy e G, hoje é de praxe entre ex-BBBs abrir conta no Onlyfans, Privacy e plataformas similares.
O novo peladão das plataformas de conteúdo adulto é Nizam. O comerciante anunciou nesta quinta-feira (11) que seus fãs agora poderão "ver tudinho".
Os fãs foram à loucura com a novidade anunciada por Nizam. Segundo ele, a plataforma terá conteúdo novo todos os dias. Para anunciar a novidade, ele postou em seu Instagram uma foto de camisa branca se molhando com uma mangueira.
"Fotógrafo sortudo!" e "Deus ouviu as nossas preces" foram alguns dos comentários dos fãs, que já estão ansiosos para comprar o conteúdo do ex-BBB.

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