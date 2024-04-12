Nizam estreia em site de conteúdo adulto: 'Agora vocês podem ver tudinho'

Se nos primórdios do Big Brother Brasil uma das paradas obrigatórias dos eliminados era na capa de revistas como Playboy e G, hoje é de praxe entre ex-BBBs abrir conta no Onlyfans, Privacy e plataformas similares.
O novo peladão das plataformas de conteúdo adulto é Nizam. O comerciante anunciou nesta quinta-feira (11) que seus fãs agora poderão "ver tudinho".
"Fotógrafo sortudo!" e "Deus ouviu as nossas preces" foram alguns dos comentários dos fãs, que já estão ansiosos para comprar o conteúdo do ex-BBB.