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Neymar consegue anular multa de R$ 16 milhões por construção de lago

Em 2023, Secretaria de Meio Ambiente interditou obra ao acusar atleta de dano ambiental

Publicado em 31 de março de 2026 às 10:02

O jogador Neymar Crédito: Instagram/@neymarjr/Raul Baretta

Neymar conseguiu uma importante vitória na Justiça. Uma decisão põe fim a uma briga no valor de R$ 16 milhões após a construção de um lago no casarão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o craque agora está livre de arcar com multas ambientais aplicadas pelo município devido às obras.

Na ocasião, a Secretaria de Meio Ambiente do município fez uma operação na propriedade para interditar a reforma da construção de um lago artificial.

A pasta informou que a obra não tinha aprovação para ser feita e estava cometendo, ao menos, sete infrações ambientais. Na época, a prefeitura de Mangaratiba informou que a equipe jurídica do jogador não apresentou nenhum laudo técnico ou documento que comprovasse a autorização para o projeto e, por isso, ele seria interditado.

Durante a operação em 2023, o pai do jogador chegou a receber ordem de prisão ao desacatar a secretária Shayenne Barreto. Ele, no entanto, não foi preso.

A mansão fica no condomínio Aero Rural Bom Jardim, ao lado do resort Portobello, onde Neymar também tem uma casa. A região faz parte da Mata Atlântica e tanto o condomínio quanto o resort ficam rodeados pela APA de Mangaratiba, que tem mais de 25 mil hectares, que equivale a mais de 25 mil campos de futebol.

A sentença assinada pelo juiz Richard Faircloug aponta que houve falhas na atuação dos servidores, com a ausência de diligências no local e a falta de provas materiais e de elementos técnicos que demonstrassem dano ambiental.

O município ainda foi condenado ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios. Cabe recurso.

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