Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Neta de Gretchen tem affair com Adriano Imperador, diz jornal

Segundo o jornal Extra, a cantora seria contra a relação por conta da diferença de idade entre os dois pombinhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 14:30

Aos 18 anos, neta de Gretchen gera crise na família após romance com Adriano Imperador
Aos 18 anos, neta de Gretchen gera crise na família após romance com Adriano Imperador Crédito: Reprodução/Instagram
Anna Beatriz Miranda, neta de Gretchen, estaria vivendo um affair com Adriano Imperador. Segundo o jornal Extra, a relação dos dois é recente e a cantora seria contra.
De acordo com a publicação, a motivação seria a diferença de idade entre os dois - Bia tem 18 e Adriano 40 - e a fama de conquistador do Imperador. Os dois estariam juntos há duas semanas.
Bia é filha da influenciadora Jenny Miranda. Além de cursar Psicologia e investir na carreira de influencer, a moça herdou a paixão pela dança da avó.

Veja Também

Mãe de Rodrigo Mussi nega acusação do filho, mas diz que quer pedir perdão a ele

Homem é expulso de show de Henrique e Juliano no ES após jogar bebida em cantor

Anitta corta cabelo com GKay, se arrepende e chama cabeleireiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Gretchen
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump diz que 2º piloto de caça abatido foi resgatado: o que se sabe sobre a operação, que teve confronto entre EUA e Irã
Com decoração temática e programação especial, a Domingos Martins celebra a Páscoa com a tradição alemã
Osterbaum e programação especial: todo sobre a Páscoa em Domingos Martins
Imagem de destaque
Páscoa tem um quê de passagem para dias melhores, de domingo a domingo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados