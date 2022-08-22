Neta de Gretchen tem affair com Adriano Imperador, diz jornal

Anna Beatriz Miranda, neta de Gretchen, estaria vivendo um affair com Adriano Imperador. Segundo o jornal Extra, a relação dos dois é recente e a cantora seria contra.
De acordo com a publicação, a motivação seria a diferença de idade entre os dois - Bia tem 18 e Adriano 40 - e a fama de conquistador do Imperador. Os dois estariam juntos há duas semanas.
Bia é filha da influenciadora Jenny Miranda. Além de cursar Psicologia e investir na carreira de influencer, a moça herdou a paixão pela dança da avó.