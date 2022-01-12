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Natasha Simonini, famosa pelo meme "Buonasera, Natasha", morre aos 34 anos

Natasha Simonini viralizou na web com as expressões “Buonasera, Natasha” e “Buonasera, Katuxa”, no começo de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 14:28

Natasha Simonini morre aos 34 anos
Natasha Simonini morre aos 34 anos Crédito: Reprodução/Youtube/miniMEME
Natasha Simonini, conhecida pelo meme "Buonasera, Natasha", morreu aos 34 anos de idade, nesta quarta-feira (12), na Itália. A confirmação do falecimento foi publicada nas redes sociais pela trans brasileira Katuxa Close. Não foi informada a causa morte.
No início de 2021, Simonini viralizou na web com as expressões “Buonasera, Natasha” e “Buonasera, Katuxa”, em um vídeo gravado há mais de 10 anos na famosa festa de aniversário de Bambola Star. As imagens que divertiram os internautas mostram Natasha conversando com uma jornalista italiana, após chegar no evento em um carro de luxo.
No diálogo com a repórter, a dona do meme tanta conversar em italiano em um tom bem-humorado. 
Os internautas lamentaram a morte de Natasha pelas redes sociais:

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