Nasce 1ª filha da influenciadora Duda Reis

Duda Reis grávida de Aurora Crédito: @dudareisb no Instagram

Duda Reis deu à luz uma menina no segundo dia de 2025. A influenciadora compartilhou nas redes sociais fotos do nascimento de Aurora Reis Schiviatti. A criança é fruto do relacionamento da atriz com o cabeleireiro Du Nunes.

"Minha filha tão amada, seja bem-vinda. Olhar no fundo dos seus olhos pela primeira vez foi o mais perto do divino que pudemos tocar", escreveu Duda. "Que Deus abençoe grandemente sua vida, te proteja, ilumine e guie em todos os momentos! Papai e mamãe te amam infinitamente."

Ela recebeu os parabéns de famosos nos comentários. "Que tudo. Parabéns", escreveu Fiorella Mattheis. "Muito feliz por vocês. Que Deus abençoe muito mais", disse Sophia Valverde.