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Nasce 1ª filha da influenciadora Duda Reis

Aurora é fruto do relacionamento da atriz com o cabeleireiro Du Nunes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Janeiro de 2025 às 08:11

Duda Reis grávida de Aurora
Duda Reis grávida de Aurora Crédito: @dudareisb no Instagram
Duda Reis deu à luz uma menina no segundo dia de 2025. A influenciadora compartilhou nas redes sociais fotos do nascimento de Aurora Reis Schiviatti. A criança é fruto do relacionamento da atriz com o cabeleireiro Du Nunes.
"Minha filha tão amada, seja bem-vinda. Olhar no fundo dos seus olhos pela primeira vez foi o mais perto do divino que pudemos tocar", escreveu Duda. "Que Deus abençoe grandemente sua vida, te proteja, ilumine e guie em todos os momentos! Papai e mamãe te amam infinitamente."
Ela recebeu os parabéns de famosos nos comentários. "Que tudo. Parabéns", escreveu Fiorella Mattheis. "Muito feliz por vocês. Que Deus abençoe muito mais", disse Sophia Valverde.
O casal está junto desde julho de 2022 e se casaram em setembro de 2023. Antes, a atriz esteve em um relacionamento de três anos com Nego do Borel, regado a polêmicas. Ela o acusou de agressão.

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