Naomi Campbell faz visita à Basílica de Ouro Preto e surpreende brasileiros

A modelo britânica fez uma visita na última sexta-feira (26) à Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto (MG).

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 17:53

Naomi Campbell faz visita à Basílica de Ouro Preto Crédito: Reprodução @angelooswaldo.op

A modelo britânica Naomi Campbell, 55, fez uma visita na última sexta-feira (26) à Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto (MG). Registros da top no local foram feitos e divulgados pelo prefeito, Angelo Oswaldo.

"A celebração reforça o caráter universal da cidade, que segue acolhendo visitantes de diferentes partes do mundo em datas simbólicas, unindo espiritualidade, história e identidade cultural", pontuou Oswaldo no Instagram.

Ela estava acompanhada de uma estilista, de um empresário e do próprio prefeito. A aleatoriedade surpreendeu fãs, que deixaram mensagens na postagem.

"A Ronaldinho Gaúcho do Reino Unido. Rolês mega aleatórios", escreveu uma internauta. "Ouro Preto atraindo grandes personalidades. Obrigado por manterem as belezas do nosso patrimônio", disse outra.

Vale lembrar que ela já havia vindo ao Brasil em agosto, quando participou do Domingão com Huck (Globo) e encontrou Cauã Reymond, com quem disse ter estudado em 2001 nos Estados Unidos.

