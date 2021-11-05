Famosos

Nanda Costa publica foto amamentando filhas gêmeas: 'Minhas meninas'

Kim e Tiê nasceram em 19 de outubro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 13:11

A atriz Nanda Costa amamentando suas filhas Kim e Tiê
A atriz Nanda Costa amamentando suas filhas Kim e Tiê Crédito: Instagram/@nandacosta
A atriz Nanda Costa, 35, compartilhou uma foto em seu Instagram amamentando Kim e Tiê, frutos de seu relacionamento com a percussionista Lan Lanh, 53. "De três em três horas...", escreveu a artista na legenda da publicação.
"18 dias de vida e Kim já sabe mandar hang loose", completou ela, contando também que a foto foi tirada pela avó das gêmeas, Patrícia Costa Campos. Nos comentários, fãs e internautas se derreteram com a cena e deixaram mensagens de carinho para a família.
"Nanda, toda luz do mundo para essa família linda! Vocês são força e amor!", escreveu a atriz Bia Arantes. "Quanto amor nessa foto", completou a também atriz Fabiana Karla. "Lindas!", elogiou a cantora e atriz Marcella Rica. "Minhas meninas", escreveu Lan Lanh.
Kim e Tiê nasceram na noite do dia 19 de outubro. O anúncio da gravidez da atriz foi feito em junho, quando ela já estava de cinco meses. "Um segredo guardado com muito carinho! Somos 4. Duas Mães e duas filhas", escreveu na época Costa.
Em entrevista ao Fantástico, elas afirmaram que a gestação ocorreu após três tentativas. "Só queríamos que o doador tivesse saúde e suingue", disse a atriz. Em 2019, Nanda Costa congelou óvulos após receber o convite para fazer o teste para a novela "Amor de Mãe", oferta que considerou "irrecusável".
À época, a atriz assumiu que o plano era engravidar já naquele momento, mas adiou a iniciativa e, posteriormente, postergou novamente devido à pandemia. "Tenho muita vontade de ser mãe. Por mais que falem: 'Cuidado, não tem poesia nenhuma', quero passar por essa experiência de amamentar, o parto", afirmou a atriz.

