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Boletim de ocorrência

Naiara Azevedo mostrou à polícia fotos de hematomas supostamente causados pelo ex-marido

Naiara Azevedo registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido por violência doméstica em Goiás, no último dia 30 de novembro.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Dezembro de 2023 às 14:32

A cantora Naiara Azevedo
Naiara Azevedo registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido por violência doméstica Crédito: Reprodução/Instagram @naiaraazevedo
A cantora Naiara Azevedo mostrou para polícia do estado de Goiás fotos de hematomas nos braços e nas pernas que, segundo ela, teriam sido provocados por seu ex-marido, o empresário Rafael Cabral. A informação foi revelada pela apresentadora Patrícia Poeta, no programa Encontro desta sexta-feira, 1º.
As fotos também aparecem em uma chamada do programa Fantástico, da TV Globo, para o qual a cantora gravou uma entrevista que será exibida neste domingo, 3. No vídeo, a repórter fala em "ameaças e agressões" das quais Naiara teria sido vítima. A reportagem entrou em contato com a defesa de Cabral para saber se iria se manifestar sobre as acusações, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.
Naiara Azevedo registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido por violência doméstica em Goiás, no último dia 30 de novembro. A defesa da artista informou que ela acusa Rafael Cabral de lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial. Naiara e Cabral foram casados por dez anos. Eles se divorciaram em 2021.
Antes da defesa da sertaneja revelar a acusação de violência patrimonial, o site g1 noticiou que, no boletim de ocorrência, Naiara disse que temia por sua vida. Isso porque Rafael teria feito um seguro de vida no nome dela com um valor muito alto, tendo ele próprio. A Jusitça de Goiás concedeu medida protetiva a Naiara Azevedo, com base na Lei Maria da Penha.
Em meio a repercussão do caso, Naiara adiou o show que faria neste sábado, 2, no Vale de São Domingos (MT), que ainda não tem nova data prevista para ocorrer. As demais apresentações de Naiara Azevedo, até o momento, seguem inalteradas, de acordo com sua assessoria de imprensa.

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