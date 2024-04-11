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Músicas de Taylor Swift voltam ao TikTok após serem removidas pela Universal

As músicas da cantora Taylor Swift voltaram a estar disponíveis no TikTok nesta quinta-feira, dia 11, dois meses após a Universal Music Group retirar faixas de seus artistas do aplicativo.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 19:14

As músicas da cantora Taylor Swift voltaram a estar disponíveis no TikTok nesta quinta-feira, dia 11, dois meses após a Universal Music Group retirar faixas de seus artistas do aplicativo. O retorno acontece próximo ao lançamento de seu próximo álbum, "The Tortured Poets Department", previsto para 19 de abril.
A cantora Taylor Swift
A cantora Taylor Swift Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
Obras de outros artistas do selo, como Drake, Harry Styles, Adele e Billie Eilish, que também tem um álbum a caminho, continuam indisponíveis na plataforma -ao menos oficialmente, já que usuários por vezes contornam as regras subindo por conta própria trilhas dos artistas.
De Taylor, voltaram oficialmente à plataforma dezenas de músicas, como "Style", "Cruel Summer", "Cardigan" e "Blank Space".
A Universal Music publicou uma carta aberta em janeiro afirmando que não renovaria seu contrato com o TikTok. De acordo com o selo, a plataforma, que pertence à chinesa ByteDance, não havia abordado adequadamente as preocupações da empresa sobre música gerada por inteligência artificial na plataforma e que não concordaria com o que o selo considerava uma taxa de royalties satisfatória.

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