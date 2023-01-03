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Mulher expulsa de show de Gusttavo Lima diz: "Fiz o L"

Virgínia Bandeira disse no Instagram que ficou indignada com os comentários políticos do sertanejo durante a apresentação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 14:33

Gusttavo Lima e Vírgina Bandeira
Gusttavo Lima e Vírgina Bandeira: confusão no réveillon Crédito: Reprodução @gusttavolima @!virginiabandeira
A arquiteta Virgínia Bandeira, que foi expulsa do show de Gusttavo Lima por jogar água contra o cantor na madrugada do dia 1º de janeiro, no show de Revéillon no Marina Park, em Fortaleza, se pronunciou por meio de suas redes sociais sobre o caso.
“O que aconteceu na verdade foi que me indignei com a conotação política dada pelo cantor durante o show de revéillon onde foi pago caro para me divertir e acabar tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que tanto massacrou os brasileiros", começou escrevendo. 
Ela acrescentou: “se não bastasse, mesmo com inúmeras adolescentes menores de idade acompanhadas da família curtindo o show, o cantor contou que participava de 'campeonato de punheta', numa declaração total de desrespeito, o que só aumentou minha indignação, já que tenho uma filha menor de idade e não gostaria que estivesse lá assistindo isso”. 
Virgínia Bandeira afirma que, antes de ser expulsa, fez o sinal de "L" com a mão, assim como outros espectadores: "Logo no início do show, ele se dirigiu a mim falando que eu merecia o bom e o bom era ele, nesse momento repeti o gesto fazendo o L".
A arquiteta também disse que pode ter se excedido ao jogar água no cantor: "Eu estava numa festa, onde é natural que as pessoas bebam, posso ter me excedido na minha reação de repúdio a ele, e tenho humildade suficiente para reconhecer meu excesso".
Ela finalizou o texto dizendo que ainda não recebeu o reembolso do ingresso, mas que o valor não vai reparar o transtorno: "Tenho uma filha de 13 anos que está recebendo ofensas em suas redes sociais".

A CONFUSÃO

O cantor Gusttavo Lima expulsou a arquiteta Virgínia Bandeira de seu show após ter sido atingido por uma garrafa d’água. Nas redes sociais, fãs relataram que ele também foi molhado por mais de uma vez.Dois vídeos do ocorrido foram divulgados pelo influenciador digital Renato Sertanejeiro, gravados no Marina Park Hotel. Nas imagens, o sertanejo está sentado na beira do palco em interação com fãs quando é atingindo pelo objeto.
“Você jogou água em mim uma vez, duas vezes, três vezes. Eu estou te tratando com o maior amor e carinho do mundo. É sacanagem o que você está fazendo”, acrescentou Gusttavo Lima. “Se você quiser seu ingresso de volta, eu pago”, completou.

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