Mulher de Thammy Miranda revela que casal não faz mais sexo a três

Andressa Ferreira e Thammy Miranda Crédito: Reprodução/Instagram/@andressaferreiramiranda

Andressa Ferreira, mulher de Thammy Miranda, contou nas redes sociais que o casal não faz mais sexo a três. A revelação foi feita no último domingo (31), após serem batizadas na Igreja Evangélica pluralista, que recebe o público LGBTQI+.

"Hoje em dia não faz mais sentido! Quando a carne está fraca, precisamos fortalecer nosso espírito. O Espírito Santo vai nos transformando aos poucos", respondeu Andressa em uma caixa de perguntas do Instagram.

Na última semana, um vídeo também foi compartilhado no perfil de Andressa mostrando o momento sagrado pelo casal. Na legenda da publicação, a mulher de Thammy diz ter nascido novamente.