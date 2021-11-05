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Após batismo

Mulher de Thammy Miranda revela que casal não faz mais sexo a três

Revelação foi feita no último domingo (31) após o casal se batizar na Igreja Evangélica pluralista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 13:45

Andressa Ferreira e Thammy Miranda
Andressa Ferreira e Thammy Miranda Crédito: Reprodução/Instagram/@andressaferreiramiranda
Andressa Ferreira, mulher de Thammy Miranda, contou nas redes sociais que o casal não faz mais sexo a três. A revelação foi feita no último domingo (31),  após serem batizadas na Igreja Evangélica pluralista, que recebe o público LGBTQI+. 
"Hoje em dia não faz mais sentido! Quando a carne está fraca, precisamos fortalecer nosso espírito. O Espírito Santo vai nos transformando aos poucos", respondeu Andressa em uma caixa de perguntas do Instagram.
Na última semana, um vídeo também foi compartilhado no perfil de Andressa mostrando o momento sagrado pelo casal. Na legenda da publicação, a mulher de Thammy diz ter nascido novamente.
"Um momento único em nossas vidas. O renascimento, a nossa fé, a nossa vida para Jesus, nosso único salvador. Batismo significa que o corpo de Cristo vive em mim. Deus é amor, é cura, é libertação! Ter a sua natureza regenerada, ou seja nascer de novo! Ao receber Jesus como nosso Salvador e Senhor e receber o Espírito Santo como nosso ajudador, estamos prontos pra viver uma nova vida", postou no feed.

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