Mulher de Thammy Miranda revela que casal não faz mais sexo a três

Andressa Ferreira, mulher de Thammy Miranda, contou nas redes sociais que o casal não faz mais sexo a três. A revelação foi feita no último domingo (31), após serem batizadas na Igreja Evangélica pluralista, que recebe o público LGBTQI+.
"Hoje em dia não faz mais sentido! Quando a carne está fraca, precisamos fortalecer nosso espírito. O Espírito Santo vai nos transformando aos poucos", respondeu Andressa em uma caixa de perguntas do Instagram.
Na última semana, um vídeo também foi compartilhado no perfil de Andressa mostrando o momento sagrado pelo casal. Na legenda da publicação, a mulher de Thammy diz ter nascido novamente.
"Um momento único em nossas vidas. O renascimento, a nossa fé, a nossa vida para Jesus, nosso único salvador. Batismo significa que o corpo de Cristo vive em mim. Deus é amor, é cura, é libertação! Ter a sua natureza regenerada, ou seja nascer de novo! Ao receber Jesus como nosso Salvador e Senhor e receber o Espírito Santo como nosso ajudador, estamos prontos pra viver uma nova vida", postou no feed.