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  • Mulher de Juliano Cazarré pede orações para filha: ‘temperatura e frequência cardíaca instáveis’
Saúde

Mulher de Juliano Cazarré pede orações para filha: ‘temperatura e frequência cardíaca instáveis’

Letícia Cazarré publicou uma foto em que mostra Maria Guilhermina no colo no quarto equipado com aparelhos médicos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 12:07

Letícia, Guilhermina e Juliano Cazarré
Letícia, Guilhermina e Juliano Cazarré Crédito: Reprodução/Instagram/@leticiacazarre
A esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Letícia Cazarré, usou as redes sociais nesta sexta-feira para pedir orações pela filha aos seus seguidores. A pequena Maria Guilhermina está sendo acompanhada por uma equipe que reúne médicos e fisioterapeutas para tratar uma instabilidade na temperatura e frequência cardíaca da menina, de acordo com a mãe.
"Desde ontem estamos trabalhando duro com uma equipe de 6 médicos e 5 fisioterapeutas para manter essa princesa em casa, sem precisar internar de novo! Rezem por ela. Estamos fazendo todos os exames para saber por que está com temperatura e frequência cardíaca instáveis... Mas o aspecto geral dela é muito bom!", escreveu Letícia em uma publicação no Instagram.
Em 10 de setembro, a bebê de um ano foi parar em uma Unidade de Tratamento Intensivo após ter febre e apresentar dificuldade de respiração. Maria Guilhermina, que foi diagnosticada com anomalia de Ebstein logo nos primeiros dias de vida, recebeu medicação endovenosa e ficou internada até o dia 21 do mesmo mês. A menina é a quinta filha de Leticia com o ator que está no ar na novela Fuzuê. Os dois estão esperando o sexto filho do casal.

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