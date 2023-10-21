Mulher de Juliano Cazarré pede orações para filha: ‘temperatura e frequência cardíaca instáveis’

Letícia, Guilhermina e Juliano Cazarré Crédito: Reprodução/Instagram/@leticiacazarre

A esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Letícia Cazarré, usou as redes sociais nesta sexta-feira para pedir orações pela filha aos seus seguidores. A pequena Maria Guilhermina está sendo acompanhada por uma equipe que reúne médicos e fisioterapeutas para tratar uma instabilidade na temperatura e frequência cardíaca da menina, de acordo com a mãe.

"Desde ontem estamos trabalhando duro com uma equipe de 6 médicos e 5 fisioterapeutas para manter essa princesa em casa, sem precisar internar de novo! Rezem por ela. Estamos fazendo todos os exames para saber por que está com temperatura e frequência cardíaca instáveis... Mas o aspecto geral dela é muito bom!", escreveu Letícia em uma publicação no Instagram.