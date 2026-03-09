Editorias do Site
Mulher atira contra a casa de Rihanna nos EUA; cantora sai ilesa

Cantora estava em casa e não ficou ferida, diz o 'LA Times'. Mulher foi detida na tarde deste domingo (8).

Estadão Conteúdo

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:43

A cantora Rihanna  Crédito: Reprodução / @badgalriri

Uma mulher foi presa neste domingo, 8, após disparar vários tiros em direção à casa da cantora Rihanna, na Califórnia (EUA), segundo o portal americano TMZ, especializado em celebridades.

De acordo com a publicação, Rihanna estava em casa no momento do tiroteio, mas não ficou ferida. A agressora, descrita como uma mulher de aproximadamente 30 anos, foi presa pela polícia.

Ela dirigiu até perto da propriedade da cantora em Beverly Hills, em Los Angeles, e disparou em direção à residência da popstar. Ainda não há informações sobre o que motivou o incidente. Também não se sabe se o marido da cantora, o rapper A$AP Rocky, e seus filhos estavam na casa no momento.

Até o momento da publicação desta nota, os representantes da artista não haviam se manifestado.

