MTV Miaw 2022 tem looks estilosos e beijão na boca de Gkay e Boca Rosa

Gkay e Boca Rosa dão beijão no MTV Miaw Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Eduardo Knapp/Folhapress/

A atriz e influenciadora Gkay parou o pink carpet da quinta edição do MTV Miaw, na noite de terça-feira (26), em São Paulo. Ela usou um vestido justo preto da Balenciaga e o rosto estava coberto por uma máscara que lembra um capacete no mesmo tom -igual ao usado pela socialite Kim Kardashian em um jantar em Paris.

"É a nova coleção da Balenciaga e claro que as Kardashians são a minha grande inspiração, elas vieram quebrando várias barreiras de maquiagem, de roupa e de estilo de tirar foto. Eu sou uma pessoa que estou ai para fazer o que eu quero, gosto e amo", disse Gkay.

Vestida para matar, Gkay também roubou a cena no palco da premiação da cultura pop ao tascar um beijo nem um pouco técnico na empresária e influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa. "Bianca quem disse que eu não beijo ninguém em público?, perguntou Gkay. "Então me beija", respondeu Boca Rosa antes do beijo de cinema que enlouqueceu a plateia.

Além de Gkay, outros famosos brilharam no Pink Carpet, como a modelo Yasmin Brunet que apostou em um vestido pink com recortes vazados e brilho. Ela disse rindo que o look foi inspirado na pressa. "Decidi em cima da hora que eu iria, graças a Deus eu tenho um amigo stylist maravilhoso, o Rodrigo Grunfeld, que me ajudou muito em cima da hora", disse a modelo.

Outra famosa que investiu nos recortes vazados foi a cantora Valesca Popozuda com um macacão preto justo preto da Posh Girl. Para completar o visual, ela usou como acessório uma bolsa grifada em formato de perfume da Chanel. "Tenho [a bolsa] há tantos anos, tirei do fundo do armário. Eu falei vou usar, mas não dá para botar nada [dentro da bolsa], é só enfeite", disse a cantora sobre o acessório.

A atriz Camila Pitanga compareceu à premiação usando um vestido dourado de mangas longas e com um penteado com tranças. Enquanto a cantora Pepita apostou em um vestido de couro sintético nude e um cinto de couro com brilho. Já a influenciadora Camilla de Lucas optou por um macacão justo ao corpo com estampa animal print com cinto e colar com brilho.