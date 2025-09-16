Luto

Morre Robert Redford, cineasta vencedor do Oscar e ativista ambiental, aos 89

Diretor de 'Gente como a Gente' defendia pautas ecológicas

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:32

Morre Robert Redford, cineasta vencedor do Oscar e ativista ambiental Crédito: Alessandro Bianchi / Reuters/Folhapress

Morreu na madrugada desta terça-feira o ator e diretor Robert Redford, um dos grandes nomes do cinema dos Estados Unidos. A morte foi confirmada Cindi Berger, diretora da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK, que trabalhou com Redford ao longo de sua carreira. Ela não informou o motivo da morte.

Ator e cineasta, Redford dirigiu o drama vencedor do Oscar de melhor filme "Gente como a Gente", de 1980. Pelo longa, ganhou a estatueta de melhor diretor.

De frente para as câmeras, trabalhou no filme de faroeste "Butch Cassidy and the Sundance Kid", de 1969, que marcou um ponto de virada na sua carreira de ator, dando a ele projeção internacional. Quatro anos depois, fez "Golpe de Mestre", pelo qual recebeu indicação ao Oscar de melhor ator pelo papel de um jovem golpista. A obra é considerada um clássico dos filmes de crime.

Em ambos os filmes, Redford contracenou com o ator Paul Newman, no que se tornou uma das duplas mais emblemáticas do cinema de faroeste. Newman, já mais experiente à época, ajudou a fazer de Redford uma estrela em Hollywood. A crítica elogiava a química dos dois em tela, apontando balanço entre humor e charme.

Nos bastidores da indústria, Redford foi um importante ativista ambiental, tendo defendido diversas campanhas ecológicas. Era progressista no âmbito político.

Além disso, o cineasta fundou em 1981 o Sundance Institute, instituto de apoio a cineastas novatos, que deu origem ao Festival de Sundance, em Utah. O evento se tornou um importante reduto do cinema independente nos EUA.

Este vídeo pode te interessar