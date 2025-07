Luto

Morre Ozzy Osbourne, ex-vocalista do Black Sabbath, aos 76 anos

Cantor fez seu último show da carreira, com o Black Sabbath, no início deste mês, na Inglaterra

Publicado em 22 de julho de 2025 às 15:31

O cantor Ozzy Osbourne, do Black Sabbath Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

Ozzy Osbourne, ex-vocalista do Black Sabbath, morreu nesta terça (22) aos 76 anos. Ele estava com a família e a causa da morte não foi divulgada. O cantor sofria de mal de Parkinson e realizou seu último show no último dia 5 de julho.>

"É com mais tristeza do que as palavras podem transmitir que nós divulgamos a morte do nosso querido Ozzy Osbourne, nesta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Nós pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento", afirmaram os filhos Sharon, Jack, Kelly Aimee e Louis Osbourne em nota.>

O cantor fez seu último show da carreira, com o Black Sabbath, no início deste mês, na Inglaterra. A banda trouxe a formação original, com Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward.>

