Luto

Morre Nilton Cesar, cantor do bolero 'receba as flores que lhe dou'

Cesar começou sua carreira no final dos anos 1960, na esteira dos cantores românticos da Jovem Guarda

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:22

Cesar começou sua carreira no final dos anos 1960, na esteira dos cantores românticos da Jovem Guarda Crédito: Reprodução/ Capa do disco

O cantor Nilton Cesar morreu nesta quarta-feira, 28, aos 86 anos, em São Paulo. A informação foi divulgada no perfil oficial do artista nas redes sociais. O velório e a cremação ocorrem nesta quarta-feira, no Crematório da Vila Alpina, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, Cesar começou sua carreira no final dos anos 1960, na esteira dos cantores românticos da Jovem Guarda. Em seu primeiro álbum, Dois Num Só Coração, ele emplacou a música Férias na Índia, de sua autoria.

O grande hit viria em 1969, com a canção A Namorada Que Sonhei, que começava com o verso "receba as flores que lhe dou...", que também ganhou uma versão em espanhol. Outro grande destaque de sua carreira foi a balada Espera um Pouco...Um Pouquinho Mais.

Cesar lançou álbuns regularmente até o final dos anos 1980 e entregou para a galeria dos cantores considerados bregas. Seu último lançamento disponibilizado nas plataformas digitais é Sapato Apertado, em ritmo de forró.

