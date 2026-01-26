Luto

Morre Bira Haway, produtor do Molejo e pai de Anderson Leonardo, aos 74 anos

Pai de Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, Bira teve trajetória que atravessou palcos, bastidores e escolas de samba

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10:32

Bira Haway era produtor musical e pai de Anderson Leonardo Crédito: Divulgação

Ubirajara de Souza, produtor musical conhecido como Bira Haway e pai do cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, morreu no último domingo (25), no Hospital Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, aos 74 anos. A informação foi confirmada pela banda no Instagram. "Hoje o nosso coração se despedaça. Perdemos quem mais acreditava em nós: nosso paizão, nosso guia, nosso mestre, produtor e diretor", disse a banda.

Recentemente, Haway teve uma das pernas amputadas no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio, e recebeu alta. Pouco depois, no dia 21, ele passou mal e foi internado na UPA da Cidade de Deus, onde foi constatada insuficiência cardíaca. O produtor foi então transferido para o Hospital Carlos Chagas, onde morreu no dia 25.

"Obrigado por cada ensinamento, por cada puxão de orelha que nos fez melhor, por cada abraço que nos deu coragem. Você plantou sonhos, regou com paixão e nos deixou um legado eterno. O samba está de luto", adicionou o grupo em seu post. "Mestre e pai de todos nós, descanse em paz; sua música e seu amor viverão para sempre dentro da gente. Vamos sempre te amar para todo o sempre."

Nascido em outubro de 1951, Ubirajara de Souza ganhou seu apelido em função de um estúdio em que trabalhou como percussionista no começo da carreira, quando se apresentava em São Paulo. Ele também foi cantor e intérprete de diferentes escolas de samba, e ficou particularmente conhecido por ter puxado o samba da escola Estácio de Sá, no Carnaval de 1989.

Haway começou a atuar como produtor na década de 1980, função que exerceu junto a diversos grupos de samba e pagode, como o Molejo, o Exaltasamba, o Samprazer e o Grupo Revelação, entre outros. Além do seu papel como figura importante para os bastidores do samba e do pagode, ele foi pai do músico Anderson Leonardo, que morreu em 2024 em função de um câncer inguinal, tumor raro que compromete a região da virilha. Anderson foi vocalista do Molejo de 1988 até a sua morte.

