Luto

Morre mãe de Emicida e Evandro Fióti, Dona Jacira, aos 60 anos

Dona Jacira tinha Lúpus e fazia hemodiálise há mais de 25 anos. Ela foi colunista do UOL entre 2021 e 2023.

Jacira Roque de Oliveira, conhecida como Dona Jacira, morreu hoje, aos 60 anos. Ela era mãe do rapper Emicida e do empresário Evandro Fióti. Ela estava hospitalizada na capital paulista, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. A informação foi confirmada à reportagem por Fióti.>

Dona Jacira tinha Lúpus e fazia hemodiálise há mais de 25 anos. Ela foi colunista do UOL entre 2021 e 2023.>

Mãe de Katia, Katiane, do rapper Emicida e do cantor e empresário Evandro Fióti, Dona Jacira conquistou primeiro o público dos filhos e, depois, o seu próprio -sempre se definindo como uma "detentora de saberes e fazeres".>

Nascida e criada na zona norte de São Paulo, sua história foi marcada por dificuldades: maus-tratos na infância, um casamento precoce na adolescência, a perda do marido e anos de luta contra a pobreza.>

"Minha mãe foi empregada doméstica durante anos (...) Ela não podia comer na mesma mesa que as pessoas, usar os mesmos talheres e nem podia comer a mesma comida", disse Emicida, durante o Papo de Segunda.>

Em abril deste ano, ela se pronunciou após o anúncio do fim da parceria de Emicida com o irmão e empresário Evandro Fióti. Os dois estavam em uma disputa judicial pela Laboratório Fantasma, a empresa fundada pelos dois em 2009. À época, dona Jacira saiu em defesa de Fióti em uma publicação no Instagram.>