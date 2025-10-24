Editorias do Site
Morre, aos 23 anos, Isabelle Tate, atriz de '9-1-1: Nashville'

Morte aconteceu no domingo (19), mas foi revelada apenas nesta quinta-feira (23). Atriz foi diagnosticada com a doença de Charcot-Marie-Tooth

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 17:42

Morre Isabelle Tate, atriz da série '9-1-1: Nashville', aos 23 anos
Morre Isabelle Tate, atriz da série '9-1-1: Nashville', aos 23 anos Crédito: Reprodução Instagram izzy.tate

Isabelle Tate, atriz conhecida por seu papel em 9-1-1: Nashville, morreu aos 23 anos no último domingo, 19. A informação foi confirmada pela People na quinta-feira, 23.

Ela havia sido diagnosticada com Charcot-Marie-Tooth (CMT), doença rara que ocasiona fraqueza e atrofia muscular progressiva nos membros e perda sensorial, mas a causa da morte não foi divulgada.

Segundo a TMZ, o funeral da atriz acontece nesta sexta-feira, 24.

Formada pela Middle Tennessee State University, ela começou a carreira na TV no episódio piloto de 9-1-1: Nashville. Na série, ela interpretou Julie, uma jovem cadeirante que participa de um show de streaptease ao lado de Blue (Hunter McVey).

O obituário publicado pela Agência McCray, que cuidava da atriz, definiu Isabelle como uma pessoa "cheia de energia, batalhadora, nunca dando desculpas para o fato de que ela poderia ter uma deficiência em relação aos outros."

Ela deixa a mãe, Katherine, o pai, John Daniel, e sua irmã, Daniella.

