Morre Kadu Santos, fisiculturista multicampeão e influenciador, aos 31 anos

Ricardo Nolasco dos Santos, conhecido no meio bodybuilder como Kadu Santos, morreu nesta segunda-feira (20) no RS. A causa da morte não foi divulgada

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:01

Morre Kadu Santos, fisiculturista multicampeão e influenciador, aos 31 anos Crédito: Reprodução Instagram @kadusantos93

Kadu Santos, fisiculturista multicampeão da modalidade, morreu nesta segunda-feira (20) no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pela família do gaúcho.

Kadu tinha 31 anos e faria aniversário em dezembro. Ele foi velado e enterrado em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre.

A causa da morte não foi divulgada pelos familiares. "Dia mais triste da minha vida", escreveu Iva, mãe do gaúcho, ao divulgar as informações do velório.

Ele acumulou 11 títulos em competições de fisiculturismo e também era bicampeão geral do Muscle Contest, uma das principais organizações da modalidade.

Kadu também atuava como influenciador. Com mais de 12 mil seguidores no Instagram, o gaúcho dava dicas fitness aos fãs -com direito a consultoria aos interessados.

Em julho, ele havia pedido a namorada em casamento durante uma competição. Sabrina Wollmann, que também atua no segmento, também publicou detalhes do velório do companheiro.

