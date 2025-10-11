Luto

Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, aos 79 anos

Estrela de 'Noivo Neurótico, Noiva Nervosa' despontou na Broadway

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 17:13

Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, aos 79 anos Crédito: Reuters/Folhapress

A atriz Diane Keaton morreu hoje, aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. As informações foram confirmadas pela revista norte-americana People.

A morte foi confirmada por um porta-voz da família de Diane à People. A causa do óbito, no entanto, não foi divulgada.

A família pediu respeito e privacidade nesse momento. Maiores detalhes sobre o velório não foram divulgados.

Diane Keaton era um dos nomes mais famosos de Hollywood. Ela venceu o Oscar de melhor atriz em 1977 pelo papel no filme "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa".

Diane Keaton era um dos nomes mais famosos de Hollywood Crédito: Reuters/Folhapress

Diane Keaton nasceu em Los Angeles, na Califórnia no dia 5 de janeiro de 1946. Ela começou sua carreira no teatro e fez sua estreia no cinema como figurante em "As Mil Faces do Amor", em 1970.

Seu primeiro destaque em Hollywood foi em "O Poderoso Chefão" (1972). Diane foi escolhida pelo diretor Francis Ford Coppola para interpretar Kay Adams, par romântico do protagonista Al Pacino. Ela retornou ao personagem nas sequências da franquia em "O Poderoso Chefão - Parte 2" (1974) e na Parte 3 (1990).

Keaton esteve em diversos filmes de Woody Allen. Ela estrelou longas do diretor como "Play It Again, Sam" (1972), "Sleeper" (1973) e "Love and Death" (1975).

O Oscar veio em 1977. Ela venceu a estatueta com a personagem-título do filme "Annie Hall". Keaton voltou a ser indicada ao Oscar pela atuação em "Alguém Tem Que Ceder" (2003), mas não levou a estatueta na premiação de 2004.

Como atriz, seus outros trabalhos memoráveis foram: "Baby Boom" (1987), "O Pai da Noiva" (1991), "O Pai da Noiva - Parte 2" (1995), "O Clube das Desquitadas" (1996), entre outros.

Keaton também atuou como diretora no documentário Heaven, de 1987, e o filme Hanging Up, 2000, e um episódio de Twin Peaks.

Este vídeo pode te interessar