Morre, aos 13 anos, filha de ator de 'Pretty Little Liars': 'Estamos profundamente desolados'

O ator Chad Lowe e a produtora Kim Painter anunciaram a morte da filha, Fiona Hepler Lowe, aos 13 anos. Em comunicado enviado à revista People na terça-feira, 29, a família afirmou estar profundamente abalada com a perda e pediu respeito à privacidade neste momento.
"Estamos profundamente desolados com a perda de nossa amada Fiona", diz o comunicado. Os familiares descreveram a adolescente como uma menina carinhosa, inteligente e criativa, que gostava de dançar.
"Ela era adorada por suas irmãs e profundamente amada por seus pais. Na verdade, era a luz de nossas vidas", acrescentou a família, que também pediu orações e apoio para atravessar o período de luto.
"Ela era adorada por suas irmãs e profundamente amada por seus pais. Na verdade, era a luz de nossas vidas", acrescentou a família, que também pediu orações e apoio para atravessar o período de luto.
Em uma publicação de 2025, Chad Lowe celebrou o aniversário de Fiona com uma foto da adolescente.
"Celebrando oficialmente a chegada de Fiona à adolescência hoje!! Continue dançando pela vida, FiBear! Amo você muito!!", escreveu o ator.
Em Pretty Little Liars, o ator interpretou Byron Montgomery, pai da personagem Aria Montgomery.
A morte de Fiona ocorre após a família enfrentar a perda da casa em que vivia, em Pacific Palisades, durante os incêndios que atingiram a região no início de 2025.
Em fevereiro daquele ano, Chad Lowe contou que as filhas puderam voltar ao local, quase um mês depois da evacuação, para ver o que havia restado da residência onde cresceram.
"Foi extraordinário ver como elas lidaram com toda essa experiência devastadora. Fico admirado com o espírito e a resiliência delas", escreveu o ator no Instagram. Ele também afirmou que ajudá-las a atravessar aquele período difícil era seu principal propósito e descreveu a paternidade como a maior alegria e privilégio de sua vida.