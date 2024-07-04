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Luto

Morre Andréa, irmã gêmea de Adriana Bombom, aos 50 anos

Andréa foi encontrada desacordada pelas filhas no banheiro de casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 14:01

Andrea, irmã gêmea de Adriana Bombom, faleceu aos 50 anos… - Veja mais em https://www.uol.com.br/splash/noticias/2024/07/04/andrea-irma-adriana-bombom.htm?cmpid=copiaecola
Morre Andréa, irmã gêmea de Adriana Bombom, aos 50 anos Crédito: Reprodução/Instagram @adrianabombom
Andrea, irmã gêmea de Adriana Bombom, morreu nesta quarta-feira (3) aos 50 anos. A informação foi confirmada a reportagem pela assessoria de Adriana Bombom.
Andrea foi encontrada desacordada pelas filhas no banheiro de casa. Elas iriam juntas para a festa de aniversário de Thalita, filha de Bombom. As sobrinhas da apresentadora ligaram para ela, desesperadas, após encontrarem a mãe.
Bombom está "arrasada" com a morte prematura da irmã gêmea. Adriana disfarçou o "choque e a tristeza" durante o aniversário para preservar a filha, mas deu a notícia para Thalita assim que a festa acabou.
O velório acontece nesta sexta-feira (5), no Cemitério Campo da Paz, em Niterói (RJ). A cerimônia começa às 10h e termina às 12h.

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