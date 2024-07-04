Morre Andréa, irmã gêmea de Adriana Bombom, aos 50 anos

Andrea, irmã gêmea de Adriana Bombom, morreu nesta quarta-feira (3) aos 50 anos. A informação foi confirmada a reportagem pela assessoria de Adriana Bombom.
Andrea foi encontrada desacordada pelas filhas no banheiro de casa. Elas iriam juntas para a festa de aniversário de Thalita, filha de Bombom. As sobrinhas da apresentadora ligaram para ela, desesperadas, após encontrarem a mãe.
Bombom está "arrasada" com a morte prematura da irmã gêmea. Adriana disfarçou o "choque e a tristeza" durante o aniversário para preservar a filha, mas deu a notícia para Thalita assim que a festa acabou.
O velório acontece nesta sexta-feira (5), no Cemitério Campo da Paz, em Niterói (RJ). A cerimônia começa às 10h e termina às 12h.