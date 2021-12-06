Morre a atriz Mila Moreira, aos 72 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira (6) a atriz Mila Moreira. A informação foi confirmada pelo Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio, onde ela estava internada. A causa da morte não foi divulgada. Ainda não há informações sobre o velório e enterro da artista.
Mila começou a carreira como modelo, aos 14 anos, e participou de diversas novelas na TV Globo, entre elas "Plumas e Paetês" e "Marrom Glacé". Ao longo da carreira, ela esteve em cerca de 30 novelas e minisséries.
Ela foi uma das primeiras modelos a atuar. Em entrevista ao Vídeo Show, ela afirmou ter enfrentado preconceito. A estreia aconteceu em "Marron Glacé", em 1979, quando interpretou Érica.
"Na época, não era comum ter uma modelo fazendo televisão, então, claro que, inicialmente, teve um preconceito. Todo mundo ficava esperando para meter o pau mesmo. Os olhares tortos eram mais por conta de ser uma pessoa fora da classe. Era como hoje, as pessoas ainda acham que você está roubando o trabalho dos outros. Você estuda para ser atriz e chega alguém que só porque é bonitinha e está na moda vira atriz", disse Mila.
O último trabalho na TV foi a novela A Lei do Amor, em 2016. Mila ficou conhecida por interpretar mulheres elegantes como ela.
Entre novelas marcantes das quais a atriz participou estão "Elas por Elas", "Corpo a Corpo", "Que Rei Sou Eu?", "Meu Bem, Meu Mal", "Paraíso Tropical", "Ti Ti Ti".
Com informações do G1