Morre a atriz Mila Moreira, aos 72 anos

A atriz Mila Moreira Crédito: Reprodução | TV Globo

Morreu na madrugada desta segunda-feira (6) a atriz Mila Moreira. A informação foi confirmada pelo Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio, onde ela estava internada. A causa da morte não foi divulgada. Ainda não há informações sobre o velório e enterro da artista.

Mila começou a carreira como modelo, aos 14 anos, e participou de diversas novelas na TV Globo, entre elas "Plumas e Paetês" e "Marrom Glacé". Ao longo da carreira, ela esteve em cerca de 30 novelas e minisséries.

Mila Moreira fez cerca de 30 trabalhos na televisão, a maioria na TV Globo Crédito: Reprodução | TV Globo

Ela foi uma das primeiras modelos a atuar. Em entrevista ao Vídeo Show, ela afirmou ter enfrentado preconceito. A estreia aconteceu em "Marron Glacé", em 1979, quando interpretou Érica.

Mila Moreira Crédito: Reprodução | TV Globo

"Na época, não era comum ter uma modelo fazendo televisão, então, claro que, inicialmente, teve um preconceito. Todo mundo ficava esperando para meter o pau mesmo. Os olhares tortos eram mais por conta de ser uma pessoa fora da classe. Era como hoje, as pessoas ainda acham que você está roubando o trabalho dos outros. Você estuda para ser atriz e chega alguém que só porque é bonitinha e está na moda vira atriz", disse Mila.

A atriz Mila Moreira Crédito: Reprodução | TV Globo

O último trabalho na TV foi a novela A Lei do Amor, em 2016. Mila ficou conhecida por interpretar mulheres elegantes como ela.

Entre novelas marcantes das quais a atriz participou estão "Elas por Elas", "Corpo a Corpo", "Que Rei Sou Eu?", "Meu Bem, Meu Mal", "Paraíso Tropical", "Ti Ti Ti".