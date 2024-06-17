  • Morre a atriz Jacqueline Laurence, de 'Dancin' Days' e 'Top Model', aos 91 anos
Televisão

Morre a atriz Jacqueline Laurence, de 'Dancin' Days' e 'Top Model', aos 91 anos

A atriz francesa fez sucesso em diversas novelas brasileiras e também teve destaque no teatro nacional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 18:34

A atriz Jacqueline Laurence, francesa que fez sucesso em novelas brasileiras, morreu nesta segunda (17), aos 91 anos, no Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pelo Hospital Municipal Miguel Couto, em nota enviada pela Secretaria Municipal de Saúde. Ela teve uma parada cardíaca nesta madrugada.
Laurence nasceu em Marselha, na França, mas veio para o Brasil ainda jovem. Apesar de nunca ter se naturalizado brasileira, fez sucesso na televisão nacional, com personagens em "Dancin' Days", "Água Viva", "As Três Marias", "Guerra dos Sexos", "Senhora do Destino", "Babilônia" e outras atrações.
Em 2020, a atriz apareceu em "Salve-se Quem Puder", seu último trabalho na TV Globo.
Jacqueline Laurence em 'Dancin' Days', da TV Globo
Jacqueline Laurence em 'Dancin' Days', da TV Globo Crédito: Nelson Di Rago/Globo
A atriz também foi importante para o teatro nacional. Nos anos 1980, ela participou do teatro besteirol, movimento que partia de esquetes de humor para parodiar outras obras e satirizar a sociedade, do qual também fizeram parte atores como Mauro Rasi, Ricardo de Almeida, Vicente Pereira, Miguel Falabella, Guilherme Karam, Pedro Cardoso e Felipe Pinheiro.

