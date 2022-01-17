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Morre a atriz Françoise Forton, de 'Explode Coração' e 'Estúpido Cupido', aos 64

Artista, que estava longe da televisão há três anos, tratava um câncer no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 08:16

Morre a atriz Françoice Forton aos 64 anos
Morre a atriz Françoice Forton aos 64 anos Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
A atriz Françoise Forton morreu neste domingo no Rio de Janeiro, aos 64 anos, em decorrência de um câncer.
Forton ficou conhecida por atuar em novelas como "Estúpido Cupido", "Explode Coração" e "Por Amor", na TV Globo. Seu último trabalho na televisão foi na Record, em 2019, em "Amor sem Igual".
Filha de um francês e uma brasileira, Forton nasceu no Rio de Janeiro e ganhou seu primeiro papel de destaque em 1974, na novela "Fogo sobre Terra". Estourou de vez como a protagonista de "Estúpido Cupido", dois anos depois, interpretando uma jovem que buscava sair de sua cidadezinha para se tornar miss.
Depois de um período afastada da TV, se consagrou interpretando vilãs como a Helena de "Tieta", a Caroline de "Perigosas Peruas" e a Eugênia de "Explode Coração". Também teve papéis em novelas de destaque como "Meu Bem Meu Mal", "O Clone", "Quatro por Quatro", "Amor à Vida" e "I Love Paraisópolis".
Nas últimas décadas, assinou contratos com o SBT, onde atuou em tramas como "Os Ricos Também Choram", e com a Record, onde se despediu da televisão. Era casada com o produtor cultural Eduardo Barata e mãe do empresário Guilherme Viotti.

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