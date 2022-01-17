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Zayn Malik é acusado de trair Gigi Hadid com estrela de reality britânico

Abi Clarke relatou uma relação estilo 'Cinquenta Tons' com músico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 08:11

O cantor Zayn é causado de trair GigGigi Hadid com estrela de reality britânicoi Hadid com estrela de reality britânico
O cantor Zayn é causado de trair GigGigi Hadid com estrela de reality britânicoi Hadid com estrela de reality britânico Crédito: Instagram/@zayn
Uma estrela da TV britânica afirmou ter tido um romance com o cantor Zayn Malik, 29, enquanto ele ainda estava com a modelo Gigi Hadid, 26. Segundo o jornal Daily Mail, Abi Clarke, 30, contou a uma amiga que teve um relacionamento no estilo do filme "Cinquenta Tons de Cinza" com o artista.
Zayn, que iniciou sua carreira no grupo One Direction após passar pelo programa The X Factor, teria conhecido Clarke, do reality show The Only Way Is Essex, em um bar de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele teria convidado ela para se sentar a sua mesa e ambos trocaram telefones.
Ainda de acordo com a publicação, Abi teria chamado o cantor de "senhor Gray" quando se encontraram na mansão dele em Londres, em referência ao protagonista de "Cinquenta Tons de Cinza". Na época, ela acreditou que Zayn estava solteiro e teria considerado um relacionamento sério entre ele.
O término do romance ocorreu após Clarke ver, acidentalmente, uma mensagem no celular de Zayn, em que Gigi Hadid afirmava estar com saudades. O casal terminou seu namoro em outubro do ano passado, após um desentendimento dele com a mãe da modelo, Yolanda.
As notícias sobre o suposto relacionamento de Zayn com Clarke acontecem dias da revelação de que ele estaria inscrito em um site de relacionamento plus size, o WooPlus. Zayn e Gigi são pais da pequena Khai, de apenas um ano. Nenhum dos dois comentou ainda sobre as acusações de traição.

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