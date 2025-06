Televisão

'Monogamia para mim é um sacrifício', diz Luana Piovani

Ela participou do quadro Pode Perguntar no Fantástico, em que pessoas com Transtorno do Espectro Autista fazem perguntas

Publicado em 30 de junho de 2025 às 09:08

Luana Piovani é a entrevistada do quadro Pode Perguntar, no Fantástico deste domingo (29) Crédito: Raísa Carvalho/Divulgação Globo

Luana Piovani, 48, disse em entrevista ao Fantástico deste domingo (29) que não aceita ser desrespeitada por ninguém e que prefere estar sozinha do que em um casamento em que se sente só. "[Se for para estar] casada e sozinha, para mim é melhor ser sozinha sozinha. Porque monogamia para mim é um sacrifício", afirmou.>

A atriz também falou sobre maternidade, início de carreira, experiências de rejeição na infância e relacionamentos amorosos. Ela se emocionou ao falar sobre como lidou com a depressão de sua mãe, anos atrás.>

"Filho, por natureza, é ingrato, porque não consegue ter dimensão do que é a maternidade, os sacrifícios que nós passamos e vivemos. Eu talvez tenha sido ingrata com a minha mãe, em alguns momentos", falou.>

Ela contou que questionava a mãe e não entendia sua dor. "Hoje eu entendo que não tem nada a ver com tristeza. Depressão é doença, assim como diabetes.>

Monogamia pra mim é um sacrifício. As pessoas não estão acostumadas ao que vou dizer. Meu filho mais velho não me respeitava e tava fazendo isso pq queria vir pro Brasil. Deixei ir e foi a melhor coisa que fiz na minha vida.#Fantástico #PodePerguntar pic.twitter.com/l2hjsbO4Nm — Juliana Araújo 🥊🔎 📺 🎥 (@jujubaiana) June 30, 2025

Ela declarou ainda não ter medo de polêmicas nem do julgamento alheio. Piovani participou do quadro Pode Perguntar, em que personalidades convidadas são entrevistadas por 30 pessoas com Transtorno do Espectro Autista.>

Durante a roda de conversa realizada na Pinacoteca de São Paulo, Guilherme Marinho pergunta à atriz se ela já se arrependeu de ter feito algum comentário. A atriz então responde que entende arrependimento como algo que gera culpa.>

Luana Piovani se emocionou ao falar do período de depressão da mãe e sua falta de conhecimento sobre o tema na época 🥺 #PodePerguntar? #Fantástico pic.twitter.com/1B9I7DTGiG — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 30, 2025

"Eu já olhei para trás e pensei que poderia ter usado outras palavras, mas nunca deixar de falar o que falei. Acho importante falarmos as coisas que incomodam, então não tenho medo das polêmicas. Não tenho medo do julgamento alheio porque eu não sou leviana e não levanto falso testemunho", afirma.>

Luana Piovani foi direta no #PodePerguntar: “Não tenho medo do julgamento, porque não sou leviana.” 💬 #Fantástico pic.twitter.com/QA8yv0u0P1 — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 30, 2025

Piovani é ativista pelos direitos das mulheres e crianças. Ela contou que estar ao lado de uma amiga, mãe atípica, foi o início de uma nova forma de enxergar o mundo.>

"Ela me procurou aos prantos dizendo que foi expulsa de um café por causa do Petit [seu filho]. Ela me ligou pedindo ajuda e eu entrei, divulguei, falei, denunciei o café, o nome do homem, a foto dele... porque tem que botar fogo em Roma, mesmo! Aí eu comecei a ter essa visão para os atípicos", falou.>

