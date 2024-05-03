Molejo faz primeiro show após morte de Anderson

Na madrugada de sexta-feira (3), o grupo Molejo realizou seu primeiro show após a morte de Anderson Leonardo, que morreu em meio a um tratamento contra um câncer na região inguinal na última sexta-feira (26).

Grupo Molejo Crédito: Reprodução @molejooficial

Os registros do show foram feitos no Instagram da banda.

Em um vídeo publicado, Andrezinho Silva faz uma homenagem ao cantor. "Hoje é o nosso primeiro show. Bem diferente. Como costumo dizer pra um artista que nos deixa, eu sempre costumo pedir, que acho que o artista necessita disso, uma grandiosa e calorosa salva de palmas."

Não está junto com a gente de corpo presente, mas vai continuar de coração. E vocês vão ajudar o Molejo a manter o legado. Andrezinho Silva

Nos Stories, Andrezinho havia falado sobre o show, que aconteceu na Lapa, Rio de Janeiro.

"Estamos aqui na van para iniciarmos o projeto que temos no Bar da Lapa toda quinta. Queremos saber se vocês querem um ao vivo para compartilhar com a gente esse momento diferente, momento único, reinício, e o primeiro projeto sem o nosso cantor", disse.

O músico morreu na última sexta-feira (26), aos 51 anos, em decorrência de um câncer. Ele estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Anderson Leonardo havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu novo diagnóstico da doença, desta vez nos testículos, e estava em fase de tratamento.

O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para o CTI, mas teve alta após 11 dias.

Anderson foi ao hospital com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show. O artista passou por um tratamento alternativo e fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico para tratar as dores crônicas.