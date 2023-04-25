Modelo explica porque estava no porta-malas de Ronaldo Fenômeno

O nome do modelo Márcio Souza repercutiu nas redes sociais, nesta segunda-feira (24), após pegar uma carona, no mínimo, inusitada. No último sábado (22), o paulista foi filmado saindo do porta-malas do carro de Ronaldo Fenômeno, que levava alguns amigos para assistirem ao jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.
Em entrevista ao UOL, Márcio explicou que tinha machucado o joelho durante o dia e que precisava esticar as pernas, por isso, achou que o melhor fosse ir no porta-malas. "Eu estava apertado no carro e tinha machucado meu joelho durante o dia, achei que a melhor solução para esticar as pernas fosse ir para o porta-malas", disse ao portal.
Segundo a assessoria do modelo, em resposta ao portal, o carro de Ronaldo transportava o ex-jogador, o modelo (no porta-malas), a esposa de Ronaldo e o agente dele. Já à coluna Léo Dias, o ex-jogador disse que o carro tinha capacidade para até cinco pessoas mas estava transportando sete.
O registro foi feito pelo jornalista Orlando Augusto que filmava o dono do Cruzeiro chegando ao estádio quando acabou flagrando a cena. A esposa de Ronaldo, Celina Locks até tentou impedir a filmagem. Veja abaixo:
De acordo com o o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transportar passageiros em compartimento de carga é uma infração gravíssima, o que resulta em 7 pontos na carteira. Carregar mais pessoas do que é permitido no veículo também configura infração gravíssima, que pode levar à apreensão do veículo.
QUEM É MÁRCIO SOUZA
Nascido em São Paulo e criado em Minas Gerais, Márcio Souza é graduado em biologia mas modelo por ocupação. No currículo, já trabalhou na Tailândia, México, Nova York, Miami e Los Angeles. Em contato com o UOL, Márcio disse que é amigo pessoal de Celina, esposa de Ronaldo Fenômeno, e que, por isso, conhece o ex-jogador.