Modelo explica porque estava no porta-malas de Ronaldo Fenômeno

Modelo explica por que estava no porta-malas de Ronaldo Fenômeno Crédito: Reprodução/Twitter/Instagram/@marciosouza

O nome do modelo Márcio Souza repercutiu nas redes sociais, nesta segunda-feira (24), após pegar uma carona, no mínimo, inusitada. No último sábado (22), o paulista foi filmado saindo do porta-malas do carro de Ronaldo Fenômeno, que levava alguns amigos para assistirem ao jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Em entrevista ao UOL, Márcio explicou que tinha machucado o joelho durante o dia e que precisava esticar as pernas, por isso, achou que o melhor fosse ir no porta-malas. "Eu estava apertado no carro e tinha machucado meu joelho durante o dia, achei que a melhor solução para esticar as pernas fosse ir para o porta-malas", disse ao portal.

Segundo a assessoria do modelo, em resposta ao portal, o carro de Ronaldo transportava o ex-jogador, o modelo (no porta-malas), a esposa de Ronaldo e o agente dele. Já à coluna Léo Dias, o ex-jogador disse que o carro tinha capacidade para até cinco pessoas mas estava transportando sete.

O registro foi feito pelo jornalista Orlando Augusto que filmava o dono do Cruzeiro chegando ao estádio quando acabou flagrando a cena. A esposa de Ronaldo, Celina Locks até tentou impedir a filmagem. Veja abaixo:

Pode não ter nada a ver com nada. Mas que é esquisito isso é. Eu gravei com exclusividade a chegada do R9 no sábado e ele tirou um cara do porta malas do carro dele que não estava lotado. A mulher dele Celina tentou impedir a gravação. Quem é o cara e pq chegar no porta malas. ? pic.twitter.com/HcSdBiZtrm — orlando augusto (@orlandoaugusto2) April 23, 2023

De acordo com o o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transportar passageiros em compartimento de carga é uma infração gravíssima, o que resulta em 7 pontos na carteira. Carregar mais pessoas do que é permitido no veículo também configura infração gravíssima, que pode levar à apreensão do veículo.

QUEM É MÁRCIO SOUZA