Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cena inusitada

Modelo explica porque estava no porta-malas de Ronaldo Fenômeno

Em entrevista ao UOL, Márcio Souza disse que estava com o joelho machucado e que achou melhor ir até o estádio no bagageiro do carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 10:48

Modelo explica por que estava no porta-malas de Ronaldo Fenômeno
Modelo explica por que estava no porta-malas de Ronaldo Fenômeno Crédito: Reprodução/Twitter/Instagram/@marciosouza
O nome do modelo Márcio Souza repercutiu nas redes sociais, nesta segunda-feira (24), após pegar uma carona, no mínimo, inusitada. No último sábado (22), o paulista foi filmado saindo do porta-malas do carro de Ronaldo Fenômeno, que levava alguns amigos para assistirem ao jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.
Em entrevista ao UOL, Márcio explicou que tinha machucado o joelho durante o dia e que precisava esticar as pernas, por isso, achou que o melhor fosse ir no porta-malas. "Eu estava apertado no carro e tinha machucado meu joelho durante o dia, achei que a melhor solução para esticar as pernas fosse ir para o porta-malas", disse ao portal.
Segundo a assessoria do modelo, em resposta ao portal, o carro de Ronaldo transportava o ex-jogador, o modelo (no porta-malas), a esposa de Ronaldo e o agente dele. Já à coluna Léo Dias, o ex-jogador disse que o carro tinha capacidade para até cinco pessoas mas estava transportando sete.
O registro foi feito pelo jornalista Orlando Augusto que filmava o dono do Cruzeiro chegando ao estádio quando acabou flagrando a cena. A esposa de Ronaldo, Celina Locks até tentou impedir a filmagem. Veja abaixo:
De acordo com o o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transportar passageiros em compartimento de carga é uma infração gravíssima, o que resulta em 7 pontos na carteira. Carregar mais pessoas do que é permitido no veículo também configura infração gravíssima, que pode levar à apreensão do veículo.

QUEM É MÁRCIO SOUZA

Nascido em São Paulo e criado em Minas Gerais, Márcio Souza é graduado em biologia mas modelo por ocupação. No currículo, já trabalhou na Tailândia, México, Nova York, Miami e Los Angeles. Em contato com o UOL, Márcio disse que é amigo pessoal de Celina, esposa de Ronaldo Fenômeno, e que, por isso, conhece o ex-jogador. 

Veja Também

Ex-integrantes da Legião Urbana farão nova turnê-homenagem

Gretchen lembra relacionamento abusivo: 'Encostou arma no meu pescoço'

Fã faz tatuagem com letra de música de Ludmilla e surpreende cantora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados