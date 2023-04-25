Fã faz tatuagem com letra de música de Ludmilla e surpreende cantora

Show da cantora Ludmilla no festival Lollapalooza, em 2023 Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

Neste domingo, dia 23, a cantora Ludmilla, 28 anos, compartilhou nos stories uma foto de uma fã que tatuou a letra da música Sou Má na perna.

No Twitter, a cantora também comentou sobre a homenagem que recebeu. "Eu tô sem palavras. Amei muito! Mais uma agulhada da Lud", escreveu a compositora do sucesso Maldivas.

Eu tô sem palavras. Amei muito! Mais uma agulhada da Lud 😂❤️‍🔥 https://t.co/H7Dobjxb7h — LUDMILLA (@Ludmilla) April 23, 2023