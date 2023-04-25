Fã faz tatuagem com letra de música de Ludmilla e surpreende cantora

Neste domingo, dia 23, a cantora Ludmilla, 28 anos, compartilhou nos stories uma foto de uma fã que tatuou a letra da música Sou Má na perna.
No Twitter, a cantora também comentou sobre a homenagem que recebeu. "Eu tô sem palavras. Amei muito! Mais uma agulhada da Lud", escreveu a compositora do sucesso Maldivas.
A musa que fez aniversário nesta segunda-feira, 24, já começou a comemorar. Após a passagem que fez pelo evento Breve Festival, neste fim de semana em Belo Horizonte, a cantora compartilhou o presente que ganhou da amada, Brunna Gonçalves e o primeiro bolo de aniversário.