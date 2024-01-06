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Michael Bolton revela câncer no cérebro e anuncia pausa em shows após cirurgia

Artista conhecido pelo sucesso ‘When a Man Loves a Woman’ falou sobre assunto nas redes sociais; veja
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 15:52

Michael Bolton
Michael Bolton Crédito: Instagram/ @michaelbolton
Michael Bolton revelou diagnóstico de câncer no cérebro nesta sexta-feira, 5. Nas redes sociais, o cantor de 70 anos comentou que passou por uma cirurgia de emergência.
O artista garantiu que está tendo uma boa recuperação e anunciou que precisará se afastar dos palcos temporariamente. Ele deu a notícia em seu perfil no Instagram.
"Quero começar desejando a todos um ano novo muito feliz e saudável! Quero também partilhar que 2023 acabou por apresentar alguns desafios muito inesperados. Pouco antes das férias, descobriu-se que eu tinha um tumor cerebral, que exigiu uma cirurgia imediata", iniciou.
"Graças à minha incrível equipe médica, a cirurgia foi um sucesso. Agora estou me recuperando em casa e cercado pelo tremendo amor e apoio da minha família. Nos próximos meses, dedicarei meu tempo e energia à minha recuperação, o que significa que terei que fazer uma pausa temporária nas turnês", explicou.
O cantor disse ainda que acredita que voltará a se apresentar em breve e agradeceu o apoio dos fãs neste momento. "Saibam que estou guardando suas mensagens positivas em meu coração e darei mais atualizações assim que possível", concluiu.

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