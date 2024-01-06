Michael Bolton revela câncer no cérebro e anuncia pausa em shows após cirurgia

Michael Bolton Crédito: Instagram/ @michaelbolton

Michael Bolton revelou diagnóstico de câncer no cérebro nesta sexta-feira, 5. Nas redes sociais, o cantor de 70 anos comentou que passou por uma cirurgia de emergência.

O artista garantiu que está tendo uma boa recuperação e anunciou que precisará se afastar dos palcos temporariamente. Ele deu a notícia em seu perfil no Instagram.

"Quero começar desejando a todos um ano novo muito feliz e saudável! Quero também partilhar que 2023 acabou por apresentar alguns desafios muito inesperados. Pouco antes das férias, descobriu-se que eu tinha um tumor cerebral, que exigiu uma cirurgia imediata", iniciou.

"Graças à minha incrível equipe médica, a cirurgia foi um sucesso. Agora estou me recuperando em casa e cercado pelo tremendo amor e apoio da minha família. Nos próximos meses, dedicarei meu tempo e energia à minha recuperação, o que significa que terei que fazer uma pausa temporária nas turnês", explicou.