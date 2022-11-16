Médico e ator pornô gay, Léo Oak morre aos 30 anos em São Paulo

O ator pornô Léo Oak morreu aos 30 anos Crédito: Instagram/@oaksampa

O médico e ator pornô gay, Léo Oak, morreu no último domingo (13), aos 30 anos, em São Paulo. A confirmação foi dada pelo seu namorado, Daniel Toro, que também produzia conteúdo adulto junto com Léo. Em entrevista à Revista Quem, Toro revelou que o companheiro sofreu um acidente de carro e não resistiu aos ferimentos.



"O agente me disse que havia tido um acidente de carro e me perguntou o que eu era do Léo. Respondi que era o marido dele e ele falou que o Léo teve um traumatismo craniano e tinha falecido. Eu acho que ele deve ter dormido no volante e batido o carro. Ele não tinha o sono regular, tinha uma condição chamada narcolepsia e dormia com muita facilidade. Chamaram o resgate, mas ele já tinha ido a óbito no próprio local", disse Toro ao portal.

O ator ainda contou para a Quem que estava retornando de uma viagem a trabalho, quando falou com Léo pela última vez. "Eu estava no Rio fazendo show para uma casa e, na volta para São Paulo, conversei com ele pelo WhatsApp. Ele contou que ia na casa de um amigo nosso, que tinha brigado com o namorado na balada e estava mal. Falei para ele: 'Vai lá que estou a uma hora e dez de São Paulo. Chego em casa, como algo e vou encontrar vocês'", ressaltou.

Daniel Toro lamentou a morte do namoradvol Léo Oak Crédito: Instagram/@startorodaniel

De acordo com Daniel, o prédio do amigo que Léo foi visitar ficava a cerca de 600 metros de onde eles moravam. "Cheguei em casa e esse amigo nosso falou: 'Cadê vocês?'. Perguntei: 'Ué, o Léo não chegou. Como assim?' Eram três e pouco da tarde. O Léo falou que estava a caminho há mais de uma hora e meia!", disse.

REDES SOCIAIS

Nas redes sociais, Toro lamentou a morte do companheiro e disse que está sentindo “uma dor dilacerante”.

“Ontem a vida me tirou a pessoa mais importante do mundo pra mim! Em segundos meu Mozao se foi pra sempre, e tô eu aqui sem chão, sem ar, sem brilho e sem saber o que fazer… pois eu nunca mais vou poder abraçar ele todos os dias e dizer o quanto amo ele, sentir o cheirinho dele deitado no meu peito vendo série… é uma dor dilacerante“, escreveu Toro em uma postagem.

“Eu queria uma vida inteira ao seu lado até ficarmos velhinhos, infelizmente só pudemos ter três anos juntos… mas foram os três anos mais felizes da minha vida! Passe o tempo que passar e esteja você onde estiver, jamais deixarei de te amar com todas as fibras do meu ser“, completou.