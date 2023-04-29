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MC Poze anuncia que será pai pela quarta vez

O cantor MC Poze do Rodo foi as redes sociais para anunciar que vai ser pai pela quarta vez
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 08:36

MC Poze do Rodo
MC Poze do Rodo  anunciou que vai ser pai pela quarta vez Crédito: Instagram/ Poze do Rodo
O cantor MC Poze do Rodo, 24, foi as redes sociais nesta sexta-feira (28) para anunciar que vai ser pai pela quarta vez. O funkeiro contou a novidade em seu perfil oficial no Instagram.
"Igual eu amo todos os meus filhos, esse eu vou amar da mesma forma, porque é meu, entendeu?", iniciou o artista.
"Vou ser pai de novo. Mr. Catra, estou chegando", brincou ele, fazendo referência à quantidade de filhos que Catra (1968 - 2018) teve. Catra foi pai de 32.
Os três primeiros filhos de Poze são de seu antigo relacionamento com Vivianne Noronha: Júlia, 3, Miguel, 2 e Laura, 1.
Poze disse que não tem relação com a mãe da quarta criança: "Eu não namoro a menina, não sou casado com ela. O bagulho aconteceu", disse, avisando que estava solteiro.  "Aconteceu. Fizemos o teste e é meu. O que é meu, é meu e ninguém mexe".
Em seguida, o cantor disse que sua relação com Vivianne segue normalmente: "Vamos continuar a ser muito próximos por conta das crianças, para todo apoio que nossos filhos merecem, e porque temos uma relação de muito carinho por tudo que passamos juntos".
Vivianne também comentou a nova paternidade de Poze: "Nossa relação é de mãe e pai, até porque temos 3 filhos lindos que precisam de nós. Não confundam as coisas, por favor. E em relação ao neném, desejo muita saúde e tudo de bom sempre", escreveu a influenciadora.

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