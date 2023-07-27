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Mattel fará filme da Polly Pocket com Lily Collins

Depois de "Barbie", fabricante de brinquedos se prepara para continuar na crista da onda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 10:16

Lily Collins em 2011
Lily Collins em 2011 Crédito: Shutterstock
Com "Barbie" próximo de fazer US$ 500 milhões depois de apenas uma semana em cartaz, a Mattel já se prepara para continuar na crista da onda. O CEO da fabricante de brinquedos, Ynon Kreiz, confirmou à revista Variety que a companhia no momento desenvolve 14 produções baseadas em outras propriedades intelectuais da empresa.
Entre os personagens que devem ganhar as telonas em breve está outra boneca, a Polly Pocket. De acordo com a Mattel, o longa já tem um roteiro pronto, escrito por Lena Dunham, criadora da série "Girls". O projeto também tem confirmado a atriz Lily Collins no papel principal.
O filme no momento é desenvolvido pela MGM, estúdio que é propriedade da Amazon. Robbie Brenner, diretor da Mattel Films, divisão da fabricante focada em adaptações dos produtos para o cinema, diz à Variety que a colaboração entre Dunham e Collins é excelente, mas não confirma quando o projeto deve entrar em produção.
Além da Polly, outros filmes que estão avançando na Mattel são "Barney", baseado no dinossauro roxo e com Daniel Kaluuya no elenco e na produção; "Hot Wheels", produzido por J.J. Abrams; "Rock 'Em Sock' Robots", distribuído pela Universal Pictures e com Vin Diesel no papel principal; e "Thomas e Seus Amigos", que será dirigido por Marc Forster, de "Guerra Mundial Z".
Até o momento, porém, nenhum desses projetos tem data para sair nos cinemas.
Com "Barbie", enquanto isso, o futuro é nebuloso. Em entrevistas, a diretora Greta Gerwig declarou que por enquanto não tem interesse em comandar uma continuação do longa, dizendo estar sem ideias para um novo capítulo. Com mais de US$ 380 milhões acumulados ao redor do mundo, a Warner Bros. e a Mattel ainda não anunciaram uma sequência para o sucesso.

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