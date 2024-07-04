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Polêmica

Mateus Solano cobra publicamente pagamento por reprises de novela: 'Não é favor'

Rede Globo afirmou que os pagamentos são efetuados corretamente; entenda o caso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 13:52

O ator Mateus Solano cobra pagamento por reprise.
O ator Mateus Solano cobra pagamento por reprise. Crédito: Reprodução Instagram @mateusolanooficial
Mateus Solano cobrou o pagamento do Canal Viva pela reprise da novela Viver a Vida, que estreia na TV paga em 22 de julho. O ator comentou na publicação que noticiava a reapresentação da trama, exibida pela primeira vez na Rede Globo, em 2009, em que Solano interpretou os gêmeos Jorge e Miguel. "Quanto será que o Canal Viva vai faturar? E nós, os intérpretes? Direito autoral não é favor", escreveu.
A repercussão levou a Rede Globo a se pronunciar por meio de um comunicado, garantindo que os pagamentos são efetuados corretamente (leia o comunicado na íntegra abaixo). Enquanto isso, internautas se divertiram com a situação, criando memes e relembrando o caso da atriz Maria Zilda que, em setembro de 2020, revelou ter recebido apenas R$ 237 pela reprise de Mulheres Apaixonadas do Canal Viva.
Usuários do X (antigo Twitter), começaram a comentar de forma bem humorada sobre as falas do ator. Outros artistas também se manifestaram, como Bruno Marone, em apoio à fala de Mateus Solano. E o ator aproveitou o momento para questionar: "Quando será que os autores vão ganhar com essa reexibição?".
Os comentários da publicação oficial viraram um grande debate sobre os direitos autorais dos atores.
Confira a nota da Globo na íntegra:
"A Globo efetua todos os pagamentos referentes aos direitos autorais e conexos devidos a autores, diretores e atores, em obras reexibidas na TV Globo ou exibidas nos canais pagos e no Globoplay, de acordo com os contratos celebrados com cada um, reconhecendo a importância da preservação dos direitos de propriedade intelectual, dos quais é uma grande defensora."

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