Mateus Solano cobra publicamente pagamento por reprises de novela: 'Não é favor'

O ator Mateus Solano cobra pagamento por reprise. Crédito: Reprodução Instagram @mateusolanooficial

Mateus Solano cobrou o pagamento do Canal Viva pela reprise da novela Viver a Vida, que estreia na TV paga em 22 de julho. O ator comentou na publicação que noticiava a reapresentação da trama, exibida pela primeira vez na Rede Globo, em 2009, em que Solano interpretou os gêmeos Jorge e Miguel. "Quanto será que o Canal Viva vai faturar? E nós, os intérpretes? Direito autoral não é favor", escreveu.

A repercussão levou a Rede Globo a se pronunciar por meio de um comunicado, garantindo que os pagamentos são efetuados corretamente (leia o comunicado na íntegra abaixo). Enquanto isso, internautas se divertiram com a situação, criando memes e relembrando o caso da atriz Maria Zilda que, em setembro de 2020, revelou ter recebido apenas R$ 237 pela reprise de Mulheres Apaixonadas do Canal Viva.

Usuários do X (antigo Twitter), começaram a comentar de forma bem humorada sobre as falas do ator. Outros artistas também se manifestaram, como Bruno Marone, em apoio à fala de Mateus Solano. E o ator aproveitou o momento para questionar: "Quando será que os autores vão ganhar com essa reexibição?".

Os comentários da publicação oficial viraram um grande debate sobre os direitos autorais dos atores.

Confira a nota da Globo na íntegra: