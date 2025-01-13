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Marieta Severo descarta volta às novelas: 'Não quero passar um ano indo para o Projac'

Atriz Marieta Severo está comemorando 60 anos de uma produtiva e brilhante carreira no teatro, na TV e no cinema
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 11:12

Perfil falso da atriz Marieta Severo é desativado
Atriz Marieta Severo Crédito: Lucas Seixas/Folhapress
Marieta Severo está comemorando 60 anos de uma produtiva e brilhante carreira no teatro, na TV e no cinema. Do alto de sua experiência, chegou à uma conclusão: não quer mais fazer novelas, pelo menos por enquanto. "Não quero passar um ano indo para o Projac", afirma.
Ela, no entanto, não descarta entrar para o admirável mundo novo do streaming. "Se vier algo, é mais limitado", disse ao jornal O Globo. Marieta, 78, contou que os últimos anos foram "barra-pesada", principalmente por causa da perda do companheiro, Aderbal Freire-Filho, morto em 2023 após complicações de um AVC.
Ela vem enfrentando o luto com serenidade. "Quero me reabastecer. Faço isso com a família. Também viajei para onde íamos. Não queria essa coisa de ficar me lamentando. Fui aos mesmos restaurantes, visitei exposições, assisti a peças e óperas. Quis virar essa chave. Gosto de pensar nele com prazer e muito amor. Afinal, ele era isso".
Mãe de Silvia, Helena e Luísa, frutos de seu casamento de 30 anos com Chico Buarque, a atriz conta que não é adepta de redes sociais, mas faz parte do grupo de WhatsApp da família. O nome do grupo? "As mina toda".
"Somos uma família altamente comunicante. O que mais me alegra é ver como as minhas três filhas são unidas. Sou muito fascinada pelo mundo das mulheres. Não tem nada a ver com a quantidade de afeto, mas com a identificação de pensamentos e dificuldades. Falamos de mulher para mulher."

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