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No hospital

Marido de Cleo tranquiliza seguidores após queda grave de skate

Leandro D'Lucca teve um traumatismo craniano e irá fazer novos exames para poder ter alta do hospital
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 08:13

Marido de Cleo, Leandro D'Lucca diz que está sendo bem assistido pelos médicos
Marido de Cleo, Leandro D'Lucca diz que está sendo bem assistido pelos médicos Crédito: Reprodução/Instagram
O empresário Leandro D'Lucca, marido de Cleo, resolveu tranquilizar os seus seguidores após sofrer um traumatismo craniano por causa de uma queda de skate há cinco dias. Nesta quinta-feira (20), ele deu detalhes sobre o acidente e reforçou que está fora de perigo: "O pior já passou"
Segundo Leandro, o acidente aconteceu enquanto ele passeava com o filho Gael e colidiu de frente com uma bicicleta. O empresário caiu e bateu forte com cabeça, o que resultou em um sangramento no cérebro. Os médicos constataram um traumatismo craniano. "O quadro perigoso já foi. O pior já passou, estou bem assistido e acompanhado da minha família", disse.
Leandro está internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, e nas próximas horas irá fazer novos exames para saber quando irá ter alta. "Só enviem boas energias", pediu o marido da cantora e atriz.
Cleo e D'Lucca se casaram pela primeira vez em julho de 2021. A segunda cerimônia de casamento seguiu a tradição e os mandamentos do candomblé em agosto de 2022. Em julho do ano passado, os dois celebraram a terceira cerimônia. A assessoria da cantora mandou um comunicado informando que o empresário "se encontra consciente e estável".
Leia na íntrega o comunicado da assessoria de Cleo:
"A assessoria de comunicação da atriz e cantora Cleo informa que seu marido, Leandro De Lucca, foi internado no Hospital Samaritano após uma queda enquanto andava de skate e acabou batendo a cabeça. Queremos tranquilizar a todos a respeito do estado de Leandro, que se encontra consciente e estável, recebendo os cuidados necessários para sua recuperação completa e em breve terá alta", dizia a equipe.

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