Marcus Buaiz abre coração: "Estou pronto para viver um novo amor"

Marcus Buaiz concedeu entrevista à revista "Quem" e nega affairs com famosas Crédito: Instagram/@marcusbuaiz

Desde o término do casamento de 17 anos com a cantora Wanessa Camargo, em maio de 2022, Marcus Buaiz passou a ter a sua vida sentimental frequentemente especulada. Em entrevista à revista "Quem" , o empresário capixaba abriu o coração e negou supostos affair's com famosas como Isis Valverde e IZA.

"Não procede. A internet fica o tempo todo tentando criar 'match'. Acho a IZA uma cantora incrível, mas nem a conheço pessoalmente. As pessoas conseguem transformar situações que nunca existiram em verdade. Aprendi a me acostumar com isso. Tenho uma responsabilidade muito grande, porque sou pai. Se realmente acontecer de me envolver com alguém e se transformar em uma relação forte e consolidada, naturalmente isso vai para dentro da minha casa e terei essa conversa com eles", disse.

Sobre ter ganhado o título de "solteiro mais cobiçado do Brasil", segundo uma pesquisa recente da revista "Mensch", Marcus acha graça e se diz pronto para viver um novo amor.

"Me divirto muito com isso. Não me coloco nesse lugar. Apesar de me sentir muito honrado. Pratico atividades físicas e vou no básico. Nunca fiz intervenções estéticas, mas se um dia precisar, farei com a maior tranquilidade. Mas acho que as pessoas falam muito isso, porque não têm o costume de ver as pessoas solteiras. Estou pronto para viver um novo amor. Mas não tenho pressa para isso", falou.

Em uma fase de reconexão consigo mesmo, o capixaba afirma que está tendo uma chance de focar no que é melhor para ele e que não se considera um homem namorador.