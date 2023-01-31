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Marcus Buaiz abre coração: "Estou pronto para viver um novo amor"

Solteiro desde o fim do casamento com Wanessa Camargo, em maio de 2022, empresário capixaba falou de sua vida sentimental em entrevista a portal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 11:33

Marcus Buaiz concede entrevista à revista
Marcus Buaiz concedeu entrevista à revista "Quem" e nega affairs com famosas Crédito: Instagram/@marcusbuaiz
Desde o término do casamento de 17 anos com a cantora Wanessa Camargo, em maio de 2022, Marcus Buaiz passou a ter a sua vida sentimental frequentemente especulada. Em entrevista à revista "Quem"o empresário capixaba abriu o coração e negou supostos affair's com famosas como Isis Valverde e IZA.
"Não procede. A internet fica o tempo todo tentando criar 'match'. Acho a IZA uma cantora incrível, mas nem a conheço pessoalmente. As pessoas conseguem transformar situações que nunca existiram em verdade. Aprendi a me acostumar com isso. Tenho uma responsabilidade muito grande, porque sou pai. Se realmente acontecer de me envolver com alguém e se transformar em uma relação forte e consolidada, naturalmente isso vai para dentro da minha casa e terei essa conversa com eles", disse.
Sobre ter ganhado o título de "solteiro mais cobiçado do Brasil", segundo uma pesquisa recente da revista "Mensch", Marcus acha graça e se diz pronto para viver um novo amor.
"Me divirto muito com isso. Não me coloco nesse lugar. Apesar de me sentir muito honrado. Pratico atividades físicas e vou no básico. Nunca fiz intervenções estéticas, mas se um dia precisar, farei com a maior tranquilidade. Mas acho que as pessoas falam muito isso, porque não têm o costume de ver as pessoas solteiras. Estou pronto para viver um novo amor. Mas não tenho pressa para isso", falou.
Em uma fase de reconexão consigo mesmo, o capixaba afirma que está tendo uma chance de focar no que é melhor para ele e que não se considera um homem namorador.
"Sou uma pessoa muito caseira. Sempre trabalhei com noite e quando estou de folga gosto muito de ficar em casa, vendo um filme. Para me convencer a ir a uma festa é praticamente impossível. Mas estou vivendo a minha vida e estou tendo a oportunidade de focar muito no que acredito que seja o melhor para mim", conclui.

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