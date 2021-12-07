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Problema urológico

Marcos Oliveira, o Beiçola, é internado em hospital no Rio de Janeiro

De acordo com as informações, o quadro de saúde do ator é estável
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 17:33

O ator Marcos Oliveira interpreta Beiçola em A Grande Família, na Globo
O ator Marcos Oliveira interpreta Beiçola em A Grande Família, na Globo Crédito: TV Globo/Fabrício Mota
O ator Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola de "A Grande Família", está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada à reportagem pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade.
O órgão ainda informou que o quadro de saúde dele é estável, mas não divulgou a causa da internação.
Na tarde desta terça-feira (7), em entrevista à Quem, Marcos disse que teve um problema urológico, mas que já se sente melhor.
"Está tudo bem agora. Tive um probleminha na hora de urinar. É um problema antigo que tenho. Mas estou sendo muito bem atendido. Tive sorte. Só é chato porque dói na hora de urinar. Ainda não sei quando vou ter alta. Os médicos estão esperando melhorar", disse.
No início deste ano, o ator passou por dificuldades financeiras e teve uma vaquinha aberta pelos fãs para ajudá-lo.
Na ocasião, Marcos estava sem trabalho. Sem outras fontes de renda, ele contava apenas com a ajuda de um amigo para as necessidades básicas nos últimos meses.
As despesas do ator incluem também seus problemas de saúde: ele tem diabetes e foi diagnosticado com uma fístula entre a próstata e a bexiga, que provoca infecções recorrentes. Já em setembro de 2020 Marcos passou por um cateterismo após sofrer infarto agudo do miocárdio.

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