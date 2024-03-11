Marcos Mion lembra quando apareceu pelado na TV antes de John Cena no Oscar

Marcos Mion apresentando o VMB e o ator John Cena quase pelado no Oscar Crédito: Reprodução/MTV/Topshot e Patrick T. Fallon/AFP

Na manhã desta segunda-feira o apresentador Marcos Mion usou o Instagram para comentar o dia em que ele apareceu quase pelado na TV, em 2001. Na noite deste domingo o ator americano John Cena virou assunto nas redes sociais ao aparecer praticamente nu no palco do Oscar.

O episódio de Mion ocorreu na edição de 2001 da premiação Video Music Brasil do canal MTV, a primeira apresentada por ele. "Um dos meus ápices criativos. Pura ousadia e conceito de entretenimento transgressor. Muita metalinguagem e Andy Kauffman ecoando na minha cabeça. Esse VMB tinha que ser estudado em faculdade de rádio e TV", escreveu.

Mion diz ainda que nunca conseguiu explicar o motivo de ter surgido quase pelado. "Toda a vinheta de abertura foi sobre um plano meu de prender a Fernanda Lima [antiga apresentadora] no elevador e 'roubar' a função dela. Eu e meus parceiros criativos fizemos muita coisa à frente do tempo. Está aí o Oscar 2024 para comprovar isso."

No Oscar, John Cena fez uma piada sobre como figurinos são muito importantes em filmes antes de anunciar "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, como vencedor da categoria melhor figurino.