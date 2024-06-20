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Aniversário

Marcos Mion comemora 45 anos e faz programa especial de aniversário na Globo

Caldeirão será temático para celebrar vida do apresentador e terá nomes para sua carreira, como Supla e Wanessa Camargo; atração será exibida neste sábado (22)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 10:25

Wanessa Camargo, Di Ferrero e Lucas Silveira, Paulo Ricardo, Supla, Thais Piza, Lucas Lima, Diego Martins e a cantora Ludmilla, Lucio Mauro Filho e o apresentador Marcos Mion no aniversário de 45 anos do apresentador
Wanessa Camargo, Di Ferrero e Lucas Silveira, Paulo Ricardo, Supla, Thais Piza, Lucas Lima, Diego Martins e a cantora Ludmilla, Lucio Mauro Filho e o apresentador Marcos Mion no aniversário de 45 anos do apresentador Crédito: Trouva - 22.jun.2024/Globo
Aniversariante da semana, quando completa 45 anos de idade nesta quinta (20), Marcos Mion fará um Caldeirão especial para comemorar o novo ciclo de aniversário na Globo. A atração vai ao ar no próximo fim de semana, a partir das 16h15.
Mion chegará ao estúdio sem saber o que vai acontecer no programa. Tudo é surpresa, a começar pelos times convidados para o Caldeirokê, o quadro que promove uma disputa de karaokê entre famosos.
No sábado (22), os times são formados por artistas que fizeram parte da trajetória profissional e pessoal de Mion. No grupo Mionzera, Wanessa Camargo, Di Ferrero e Lucas Silveira jogam juntos. Já no trio Mionzola, competem Paulo Ricardo, Supla e Thais Piza.
Na primeira fase da brincadeira, as músicas a serem escolhidas pelos integrantes dos times são canções que marcaram a vida de Marcos Mion, entre hits nacionais e internacionais. No momento da escolha, a música é revelada e o jogador tem cinco segundos para começar a cantar.
Após a apresentação, os jurados atribuem notas. Já na segunda fase do quadro, uma surpresa é preparada pelos convidados para o apresentador: Mion é quem deve interpretar o número final. Ou seja, ele vai soltar a voz.
Na bancada de jurados, Lucas Lima, Diego Martins e a cantora Ludmilla fazem suas avaliações dos times. A cantora também vai cantar seus grandes sucessos, e gostou de ter sido convidada para a festa de Mion.
"Foi muito emocionante! Eu me emocionei do início ao fim desse programa. Eu amo estar com o Mion, a gente é amigo de longa data. E participar desse programa especial para mim foi uma honra. Ele merece todas as homenagens do mundo. O Mion é uma das pessoas mais especiais que eu conheço. Desejo tudo de bom para ele.", conta a cantora.
O Caldeirão com Mion vai ao ar aos sábados e tem direção geral de Geninho Simonetti. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.

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