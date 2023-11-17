Marcos Almeida traz turnê "Essa Pele Marcada" para Vitória

Cantor Marcos Almeida se apresenta nesta sexta-feira (17) em Vitória Crédito: Divulgação

Entre as montanhas de Minas Gerais e o litoral do ES, a essência musical de Marcos Almeida se ressalta. Nesta vibe, o artista - que mora em Vila Velha - (finalmente) traz para os capixabas sua badalada turnê "Essa Pele Marcada", em apresentação que acontece nessa sexta (17).

Com uma trajetória musical de 15 anos, repleta de sucessos, Marcos não apenas traz suas canções, mas também a promessa de uma noite que ficará gravada na memória de todos que estiverem presentes.

Em entrevista a HZ, o cantor expressou suas emoções em retornar ao Espírito Santo para uma turnê própria. "Já vivemos encontros inesquecíveis... temos muitas memórias lindas... um verdadeiro testemunho de como essas canções, que escrevi ao longo desses anos, conversam e traduzem nossas histórias. Isso gera em nós o desejo de renovar o encontro, de continuar cantando aquelas canções e as novas que vão ampliando a nossa paisagem sonora. Certamente será ainda mais incrível essa noite", afirmou Almeida.

A terra capixaba, fonte de inspiração para muitas de suas composições, também foi abordada durante a entrevista. Marcos revelou que seu novo disco, ainda inédito, tem as águas do Estado, e suas embarcações, como grande inspiração. Canções como "Branca", "Rio Torto", "De Manhã", "Dança", "Quando a Gente Voltar" e "Sê Valente" - presente na trilha sonora da novela "Vai na Fé", da Rede Globo - foram escritas ou finalizadas em solo capixaba.

Com impressionantes 68 milhões de streamings no Spotify e 62 milhões de plays no YouTube, Marcos Almeida destacou a importância de ver seu trabalho sendo reconhecido para além do âmbito gospel. Ele ressaltou que sua identidade é marcada pela mensagem cristã, mas sua música transcende fronteiras religiosas. "O propósito da arte que nasce dessa vivência comunitária é transbordar, sair de si e tocar quem encontrar no caminho".

VAI NA FÉ

A presença de duas músicas em uma novela da Globo e o sucesso de "Sê Valente" como trilha sonora marcaram um ponto de virada em sua carreira solo. O cantor enfatizou que essa exposição ampliou ainda mais o alcance de sua obra, permitindo que ela chegasse a um público diversificado. "O propósito da arte que nasce dessa vivência comunitária é transbordar, sair de si e tocar quem encontrar no caminho", conta.

Sobre a turnê pelo Brasil, Marcos expressou sua gratidão pelo crescimento constante do público. "A cada ano que passa tenho visto mais e mais pessoas se relacionando com essa música brasileira tecida na esperança. O sentimento é de que o show virou a reunião de muitos cúmplices dessa esperança. É poderoso esse encontro", afirmou.

Mesmo em meio às turnês, Almeida lançou recentemente o álbum ao vivo "Essa Pele Marcada". Ele descreveu o processo de criação do álbum como uma experiência espontânea, livre e carregada de emoção, captando a energia única da turnê. "Um belo disco, um dos mais lindos da minha carreira, extremamente tocante para mim pela presença de dezenas de amigos e familiares na plateia. Uma amostra e tanto daquilo que vivemos em cada canto onde a turnê tem passado", conclui.

"ESSA PELE MARCADA"

QUANDO: 17 de novembro (sexta-feira)



ONDE: A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória



A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória INGRESSOS: Cadeira Ouro, R$ 75 (meia); cadeira prata, R$ 60 (meia), disponíveis no site blueticket.com

