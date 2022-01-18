Marcelo Adnet publica foto antiga de Tadeu Schmidt, novo apresentador do "BBB 22"

Foto antiga do apresentador Tadeu Schmidt publicada pelo humorista Marcelo Adnet Crédito: Reprodução/ Twitter @MarceloAdnet

Não se sabe como ou onde Marcelo Adnet conseguiu uma foto 3X4 do novo apresentador do "Big Brother Brasil", mas pode-se imaginar o por quê.

No Twitter, o humorista publicou a imagem em que Tadeu Schmidt aparece de barba, bigode e cabelo comprido, quando era jovem.

Não contente em surpreender os internautas, Adnet também gravou um áudio imitando o colega de emissora. Tudo foi postado na rede social nesta segunda-feira, 17, data de estreia do "BBB 22".

"Oh, detetive virtual, cadê meu cabelo, rapaz? Onde é que ele foi parar? Essa monocelha, com esse cavanhaque...sabe o que isso quer dizer? Não quer dizer nada não", brincou.

Diversos internautas comentaram e até fizeram comparações entre Tadeu Schmidt e o cantor Chad Kroeger, do Nickelback. Confira: