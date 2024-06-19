Marcello Antony nega ter mudado de profissão e diz que vai "ser ator até morrer'

Marcello Antony diz que amigos já pediam para arrumar imóveis em Portugal Crédito: Reprodução/Instagram

Marcello Antony, 59, voltou a falar sobre o seu novo trabalho, como corretor de imóveis de luxo em Portugal. O ator, que foi galã de várias novelas da Globo nos anos 2000, disse que continua ator. "A notícia que rola é que eu abandonei a minha carreira, que eu joguei no lixo. Não. Vou ser ator até morrer, até ficar bem velhinho", enfatizou

Antony se mudou para Cascais em 2018 e contou que só decidiu trabalhar recentemente no ramo imobiliário. Ele fez algumas novelas na TV Portuguesa e diz que pretende continuar atuando. "Só agreguei a uma coisa que eu vi uma oportunidade muito boa, já que eu moro em Portugal e conheci corretores que trabalham numa agência poderosa no mundo inteiro. Mas nas notícias que saíram sobre o assunto, o subtexto é: hoje ele está na esquina, pedindo dinheiro, esmola".

Ele ainda explicou que já vinha fazendo esse trabalho de corretor, mas sem monetização, quando os amigos pediam para arrumar imóveis em Portugal e que a oportunidade surgiu através de outro corretor. Carolina, mulher do ator, também trabalha na mesma empresa.